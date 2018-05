AstroFest 2018 va avea loc pe 19 mai. Festivalul de Astronomie și Explorare Spațială se va desfășura în parcarea din fața Bibliotecii Naționale a României (Bulevardul Unirii 22), începând cu 16.00, iar intrarea va fi liberă.

Pentru echipa S&T, evenimentul AstroFest a devenit o tradiție, fiind dedicat în primul rând amatorilor de astronomie și explorare spațială, dar având și un obiectiv “subversiv” – acela de a le insufla celor mici pasiunea pentru astronomie. Pentru că, să nu uităm, copiii de astăzi sunt, de fapt, exploratorii de mâine ai cosmosului!

Și în acest an, publicul are ocazia de a se întâlni cu Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiul cosmic acum 37 de ani (și care a descris această experiență în autobiografia publicată în urmă cu câțiva ani). De asemenea, vă așteaptă zeci de telescoape profesionale și specialiști, expoziții și workshop-uri de astrofotografie, jocuri interactive și science-show pentru copii, plus alte surprize.

La întâlnirea cu Dumitru Dorin Prunariu, primul asgardian din România, participă și profesorul Alexandru Mironov, senior editor Știință & Tehnică, cel mai cunoscut scriitor și realizator de emisiuni radio-TV de popularizare a științelor din România.

OBSERVAȚII ASTRONOMICE

Seria de observații astronomice se desfășoară pe durata întregului eveniment. Publicul are la dispoziție peste 20 de telescoape profesionale (dintre care două de-a dreptul uriașe!), puse la dispoziție de Știință & Tehnică, Astroclubul București și Clubul de Astronomie “AstRomania”. Echipa de astronomi oferă în permanență suport și asistență, dar și informații interesante și scurte prelegeri despre corpurile cerești.

EXPOZIȚIE TELESCOAPE ASTRONOMICE

Telescoape.ro împreună cu Asociația Astronomică URANIA vă oferă oportunitatea să vedeți demostrații de comandă wireless (de pe tabletă sau telefon) a unui telescop MEADE LX850 complet automatizat și pregătit de astrofotografie cu o cameră CCD performantă, într-o expoziție cu multe telescoape, unde este posibil să găsiți telescopul mult visat, să aflați cum să alegeți un telescop sau cum să construiți un observator astronomic automatizat.

CURS DE ASTROFOTOGRAFIE

Cătălin Beldea, editorul de astronomie al revistei Știință&Tehnică, susține un atelier de astrofotografie, în cadrul căruia participanții la ASTROFEST 2018 pot realiza propriile astrofotografii cu ajutorul echipamentelor profesionale.

PREZENTĂRI INTERACTIVE DE ASTRONOMIE

Membrii Asociației Astronomice URANIA vor face prezentări interactive de astronomie pe un ecran 4K gigant, cu tablete și softuri speciale dedicate. Totodată, ei vor oferi detalii despre cursurile de astronomie pe care le puteți urma la sediul asociației, unde se află un Laborator Interactiv de Astronomie și Astrofizică.

Astroclubul București va oferi de asemenea detalii despre înscriere și activități de observație astronomică.

Zona TERRA

Două institute românești de știință vă vor prezenta planeta Terra, cea mai importantă planetă din Sistemul Solar, de la interior spre exterior, prin expoziții și interactivitate. Institutul pentru Fizica Pământului vă vorbește despre “INTERIORUL” Terrei, iar Institutul de Stiințe Spațiale (ISS), despre “EXTERIORUL” Pământului.

Zona SOARE

Aici vă veți întâlni cu specialiștii de la alte două institute românești de știință care se ocupă cu studiul luminii și al laserelor. IFIN-HH prin ELI-NP va expune “Laserul de la Măgurele”, cel mai important proiect științific din ultimii ani, iar ISS și INFPLR vor arăta, printr-un experiment derulat într-un spațiu dedicat, cum se formează și cum arată AURORELE POLARE, precum si alte fenomene specifice interacțiilor solar-terestre.

Planeterrella – experiment de simulare a interacțiilor solar-terestre

Planeterrella este un dispozitiv experimental impresionant care permite simularea în condiții de laborator a interacției dintre plasma vântului solar și câmpul magnetic al Terrei. Cu ajutorul acesteia se pot observa găurile coronale din atmosfera Soarelui, magnetosfera terestră împreună cu centurile de radiație Van Allen, aurorele boreală și australă, și nu numai.

Experimentul este compus dintr-un clopot de sticlă vidat în interiorul căruia se află două sfere metalice magnetizate conectate într-un circuit electric. Pot fi implementate cu ușurință diverse configurații de simulare care permit vizualizarea directă a unor multitudini de procese fizice specifice sistemului Soare-Pământ.

Planeterrella a fost creată de către Dr. Jean Lilensten de la Institutul de Planetologie și Astrofizică din Grenoble (Franța). Dispozitivul este inspirat de Terrella fizicianului norvegian Kristian Birkeland (1867–1917) ale cărui experimente de pionierat de la sfârșitul secolului al XIX-lea au o importanță majoră în studiul interacțiilor solar-terestre.

Varianta curentă a experimentului a fost dezvoltată de către cercetători de la Institutul de Științe Spațiale (ISS) și Institutul pentru Fizica Laserelor, Plasmei și Radiației (INFLPR) de pe platforma de fizică București-Măgurele.

ATELIERE ȘI WORKSHOPURI

Astroclubul București și clubul de astronomie “AstRomania” pun la dispoziția publicului două microscoape pentru observarea detaliilor din meteoriți. Cei prezenți au ocazia să asiste la realizarea de experimente interactive de fizică pe teme de astronomie.

Societatea Astronomică Română de Meteori, SARM, susține atelierul “Cerul nopții – stele și constelații” în cadrul căruia se prezintă noțiunile de bază ale prelucrării și editării imaginii în astrofotografie (atelierul este susținut de către președintele SARM, cunoscutul astronom și astrofotograf Valentin Grigore).

Când vedeți macheta rachetei Saturn V, ați ajuns la standul Asociației 4science. Aici vă așteptăm să vă jucați cu planetele din sistemul nostru solar dar să și învățați lucruri noi din domeniul astronomiei și astrofizicii. Vom avea panouri interactive pentru copii și adulți, materiale care să vă ajute să găsiți ușor obiectele de pe cer precum și două instrumente astronomice.

De asemenea, pentru că tehnologia 3D printing începe să devină din ce în ce mai prezentă în domeniul tehnologiilor spațiale, cei de la ResearchX ne propun prezentări interactive, workshop-uri și demonstrații live cu imprimante 3D performante.

SPECTACOL PENTRU COPII

Fun Science susține un program special dedicat copiilor participanți la AstroFest 2018: “Aventurierii Spaţiului”. În “Călătorie spre planete”, copiii pot face diferența dintre corpuri luminoase și corpuri iluminate, dintre stele și planete și care sunt planetele din sistemul nostru solar.

Copiii vor descoperi caracteristicile fiecărei planete din sistemul nostru solar pornind într-o călatorie imaginară și interactivă. Cu “Prietenul nostru Soarele” copiii descoperă ce este energia și lumina, ce fel de stea este Soarele și care este speranța sa de viață.

SCIENCE TALK – pe scena festivalului

Echipa Știință & Tehnică, condusă de profesorul Alexandru Mironov, va interacționa cu publicul, dezbătând principalele teme de actualitate din domeniul explorării spațiale și a tehnologiilor spațiale. Editorul S&T pe tehnologie, Claudiu Andone, ne va vorbi despre experiența americană de la fabrica BASF.

De la orele 19, invitatul special al evenimentului domnul Dumitru Dorin Prunariu va urca pe scena festivalului și vă va povesti ce înseamnă călătoria în spațiu, supraviețuirea dincolo de Terra și despre importanța cuceririi spațiale. Va răspunde, în limita timpului, întrebărilor venite din public și va acorda autografe.

