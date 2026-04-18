Un atac armat a stârnit panică la Kiev. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a deschis focul, sâmbătă, asupra unor trecători, după care s-a baricadat într-un supermarket, unde a luat ostatici mai mulți oameni.

Чоловік, який відкрив стрілянину в Києві. Відео з соцмереж pic.twitter.com/BhMkYxjUqy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2026

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, „atacatorul a fost ucis în timpul arestării”, iar ostaticii au fost eliberați. Unii dintre ei primesc îngrijiri medicale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat un bilanț de cinci morți. Alte zece persoane rănite au fost transportate la spital.

Conform publicației Focus, atacul armat a avut loc în cartierul Holosiivski. Un incendiu fusese raportat mai devreme în zona atacului. Unele surse afirmă că atacatorul a dat foc propriului apartament.

