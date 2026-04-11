Poliția din New York a răspuns unui apel de urgență la ora 9.40, care semnala un atac în stația 42nd Street-Grand Central. Oamenii legii l-au găsit pe suspect înarmat cu un obiect descris de un oficial din forțele de ordine, sub protecția anonimatului, drept „o macetă”.

Polițiștii au deschis focul asupra bărbatului, dar nu este clar câte focuri au fost trase sau câte l-au nimerit. Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a confirmat pe rețelele sociale că acesta a decedat ulterior.

Victimele înjunghiate, un bărbat de 84 de ani, un altul de 65 și o femeie de 70 de ani, au fost transportate la spital în stare stabilă. De asemenea, doi polițiști implicați în intervenție au fost evaluați medical, conform autorităților.

Ancheta este în curs pentru a stabili dacă atacul a început pe peronul stației, care deservește liniile de metrou 4, 5 și 6, sau într-unul dintre trenuri.

„Sunt recunoscătoare curajoșilor noștri ofițeri care au acționat rapid pentru a-l opri pe suspect. Colaborăm îndeaproape cu NYPD pe parcursul anchetei”, a declarat Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, într-o postare pe rețelele de socializare.

Între timp, poliția a îndemnat călătorii, printr-o postare pe X, să evite zona sâmbătă dimineață, din cauza investigației în desfășurare.

Autoritatea Metropolitană de Transport a anunțat că unele trenuri de metrou nu opresc temporar în stația 42nd Street-Grand Central, care este separată de serviciul de trenuri regionale din Grand Central, relatează 1011now.