3 aprilie 2025, New York, Statele Unite: (De la stânga la dreapta) Zohran Mamdani, candidat la funcția de primar al orașului New York, membră a Adunării Statului New York, și reverendul Al Sharpton participă la Forumul Primarilor organizat de Rețeaua Națională de Acțiune. Principalii candidați democrați la funcția de primar al orașului New York au participat la forumul primarilor organizat de reverendul Al Sharpton și Rețeaua Națională de Acțiune, care a avut loc în fața publicului în timpul Convenției Rețelei Naționale de Acțiune (NAN) din 2025. Foto: Hepta