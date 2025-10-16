Drone cu explozibil, folosite în atacul de la granița SUA

Potrivit AFP, incidentul a provocat pagube, dar nu s-au înregistrat victime. Maria Elena Andrade, procurorul statului Baja California, a declarat că atacul a implicat trei drone încărcate cu explozibili.

Tijuana este un important punct de trecere între Mexic și Statele Unite și un centru-cheie pentru contrabanda transfrontalieră cu droguri.

Bombele aruncate din drone aveau cuie și bucăți de metal

Conform AFP, dronele au lansat dispozitive explozive improvizate care conțineau cuie și bucăți de metal. Acestea au avariat mai multe vehicule parcate în fața biroului procurorului.

Consulatul SUA din Tijuana a raportat anterior explozii și a cerut cetățenilor săi să evite zona.

Atacurile cartelurilor continuă

În septembrie, atacatori au aruncat cocktailuri Molotov asupra vehiculelor procurorului din birourile din Tijuana și Ensenada, un alt oraș din Baja California.

Săptămâna trecută, un oficial al procuraturii din Playas de Rosarito, la sud de Tijuana, a fost împușcat mortal.

Cartelurile folosesc tot mai des dronele

Organizațiile criminale din Mexic folosesc din ce în ce mai mult dronele în atacuri împotriva grupurilor rivale sau a autorităților.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Potrivit think tank-ului InSight Crime cu sediul în SUA, puternicul cartel Jalisco Nueva Generacion folosește drone explozive cel puțin din 2020. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica autorii acestui atac recent, care subliniază escaladarea violenței legate de droguri în regiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE