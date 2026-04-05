„Fragmentele (provenite de la dronele doborâte) au avariat o secțiune a unei conducte de petrol din apropierea portului Primorsk”, a declarat guvernatorul Aleksandr Drozdenko pe Telegram, fără a oferi detalii despre amploarea sau natura avariilor. Autoritățile ruse au precizat că apărarea antiaeriană a distrus 19 drone și că nu au fost înregistrate victime.

Atacuri repetate în regiunea Leningrad

Portul Primorsk, situat între granița cu Finlanda și orașul Sankt Petersburg, este unul dintre cele mai mari porturi de export al petrolului din Rusia, având o capacitate de manipulare de până la un milion de barili de petrol pe zi, potrivit datelor operatorului de conducte Transneft.

În luna martie, un atac anterior cu drone a provocat un incendiu la un rezervor de combustibil, Kievul susținând că ținta a fost un terminal de petrol.

Deși regiunea Leningrad nu este un front major în conflictul dintre Rusia și Ucraina, care a început în februarie 2022, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din zonă cresc în intensitate, potrivit AFP.

Daune semnificative la Primorsk și Ust-Luga

Imagini din satelit analizate de Reuters și furnizate de firma americană de inteligență spațială Vantor arată că, la sfârșitul lunii martie, aproximativ 40% din facilitățile de stocare ale portului Primorsk au fost distruse sau scoase din uz.

Opt rezervoare de petrol, fiecare cu o capacitate de 50.000 de metri cubi, au fost avariate în urma atacurilor, ceea ce a afectat semnificativ volumul exporturilor.

În plus, două dintre aceste rezervoare erau utilizate pentru stocarea de motorină, ceea ce a creat dificultăți operaționale suplimentare. La un moment dat, aproximativ 40% din capacitățile de export de petrol ale Rusiei au fost oprite, influențate de atacurile cu drone, închiderea conductei Drujba din Ucraina și confiscarea unor tancuri petroliere cu legături rusești.

Un alt port important de la Marea Baltică, Ust-Luga, a fost, de asemenea, vizat de atacuri repetate în martie. Potrivit autorităților locale ruse, portul a fost lovit pe 22, 25, 27, 29 și 31 martie, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare.

Imaginile din satelit au arătat că opt rezervoare de stocare a produselor petroliere, fiecare cu o capacitate de 30.000 de metri cubi, au fost avariate de incendii, reprezentând aproximativ un sfert din capacitatea totală de stocare a terminalului.

Pe lângă daunele aduse rezervoarelor, au fost afectate și infrastructuri ale cheurilor, complicând și mai mult operațiunile de export. Aceste perturbări repetate evidențiază vulnerabilitatea tot mai mare a rețelei de export a Rusiei, pe măsură ce Ucraina își intensifică campania împotriva infrastructurii energetice a țării vecine.

Impactul asupra piețelor globale de energie

Seria de atacuri asupra huburilor-cheie de export vine într-un moment în care piețele globale de energie rămân sensibile la perturbările de aprovizionare. Conform Reuters, doar portul Primorsk gestionează o parte semnificativă din exporturile maritime de țiței ale Rusiei, iar o reducere prelungită a capacității ar putea avea efecte de undă asupra fluxurilor globale de petrol.

Kremlinul a condamnat ferm aceste atacuri, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov descriindu-le drept „atacuri teroriste”. Acesta a adăugat că Rusia „lucrează la protejarea infrastructurii sale critice”.

Intensificarea campaniei de atacuri cu drone din Ucraina vine în contextul unuia dintre cele mai tensionate momente ale conflictului, care se desfășoară de mai bine de patru ani. Țintirea infrastructurii energetice, în special a terminalelor de export, indică o strategie clară de a perturba veniturile petroliere și capacitățile logistice ale Rusiei.