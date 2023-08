Atac rusesc la 15 km de Tulcea, în portul Ismail, pe Dunăre. Exploziile au fost vizibile de pe teritoriul României. VIDEO

UPDATE ora 11.30: Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul Rusiei de la Ismail, într-un mesaj pe Twitter în care transmite că astfel de atacuri asupra infrastructurii civile de pe Dunăre reprezintă „crime de război”.

„Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război și afectează și mai mult capacitatea Ucrainei de a-și transfera produsele alimentare către cei care au nevoie din lume”, a transmis Klaus Iohannis pe Twitter.

Exploziile care au avut loc în port, după ce a fost lovit cu drone iraniene Shahed, au putut fi observate de pe teritoriul României, potrivit mai multor filmări încarcate pe platforma Twitter, reboteazată recent X.

Russia attack ?? Izmail Ukrainian Danube port. Once again close with Romanian ??Border. Ruthless attack on Food. pic.twitter.com/aDOLyGqCFn

#UPDATE : Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN

Un siloz de cereale a fost avariat, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper, care nu a oferit alte detalii. Forțele aeriene ucrainene declaraseră anterior că dronele rusești se îndreptau spre Ismail, un port-cheie de pe Dunăre.

Rusia vizează porturile Ucrainei de când a abandonat acordul major, mediat de ONU și Turcia, care permitea Kievului să-și exporte cereale.

Guvernatorul Kiper a spus că personalul serviciilor de urgență lucrează la locul ultimului atac rusesc și că nu au fost raportate victime. El a adăugat că armata ucraineană va oferi informații suplimentare. Șefii regionali ucraineni nu oferă detalii despre locația niciunei ținte lovite fără o astfel de autorizație.

Politicianul Oleksi Honcharenko, membru al formațiunii lui Volodimir Zelenski, a publicat o fotografie care arată daunele produse de atacul asupra Ismail.

Disturbing news from Izmail – a Russian ‘Shaheed’ attack on a grain elevator last night. Russia’s actions are destroying our grain reserves and fueling the risk of global hunger. The world must unite against such destructive acts. pic.twitter.com/orWiQzIERQ