„Condamn cu fermitate recentele atacuri ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de la #Dunăre, foarte aproape de România. Această escaladare prezintă riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagră. De asemenea, afectează în continuare tranzitul cerealelor din Ucraina și, prin urmare, securitatea alimentară globală”, a transmis Klaus Iohannis într-un mesaj pe Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian?? civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania??. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.