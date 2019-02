Aatentatul a fost comis pe şoseaua care face legătura între oraşele iraniene Zahedan şi Khash, o zonă instabilă situată la frontiera cu Pakistanul, unde acţionează frecvent grupări militante şi traficanţi de droguri, potrivit Agerpres.

„O maşină înţesată cu explozivi a explodat în apropierea autobuzului care transporta o unitate a Forţelor terestre a Gardienilor. Membri ai «protectorilor frontierei naţionale» au căzut martiri, iar alţii au fost răniţi”, se arată într-un comunicat transmis de Gardienii Revoluţiei.

Regiunea iraniană Sistan-Balucistan este, cu regularitate, zona unor lupte sângeroase între forţe de ordine şi separatişti locali sau grupări jihadiste pe care, acuză Teheranul, le susţin Islamabadul şi Riadul.

La începutul lunii februarie, un membru al Gardienilor Revoluţiei a fost ucis, iar alţi cinci răniţi într-un atac în oraşul Nikshar, în Sistan-Balucistan, revendicat de gruparea jihadistă Jaish al-Adl, considerată „teroristă” de către Teheran.

Avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

VIDEO: Iranian media say the bomb came from a car next to the bus. At least 20 are dead and another 20 injured.

Jaish al-Adl has carried other deadly attacks in the area before and #Iran calls them a terrorist organization.pic.twitter.com/mZw4Ut00C6

— Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) 13 februarie 2019