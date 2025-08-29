Atacul de la școala catolică

Incidentul s-a produs la ora 8.30 dimineața, în timp ce elevii participau la slujbă în primele zile ale anului școlar. Robin Westman a deschis focul cu o pușcă, o armă de vânătoare și un pistol, ucigând doi copii de 8 și 10 ani și rănind alți 14 elevi și trei adulți.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că autoritățile investighează atacul ca un act de terorism intern și o crimă motivată de ură împotriva catolicilor.

Videoclipul postat de atacator pe YouTube

Înainte de atac, Westman a postat pe YouTube mai multe videoclipuri care conțineau mesaje tulburătoare. Într-unul dintre ele, atacatorul arată arme și muniție, cu inscripții precum „Să îl ucidem pe Donald Trump” și diverse insulte rasiale.

„Nu mă aștept la iertare”, a scris Westman într-un jurnal prezentat într-unul din videoclipuri, adăugând ulterior: „Îmi cer scuze familiei mele, dar asta e tot pentru ce îmi cer scuze”.

Potrivit The Washington Post, videoclipurile conțineau și referințe la alte atacuri în masă, precum cele din Buffalo și Christchurch, Noua Zeelandă.

Trecutul atacatorului din Minneapolis

Șeful Poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat că Westman a acționat singur și că armele folosite în atac au fost achiziționate legal. Atacatorul s-a sinucis în spatele bisericii la scurt timp după incident.

Autoritățile au executat mandate de percheziție la mai multe adrese asociate cu Westman în zona Minneapolis și au recuperat alte arme de foc.

În 2021, mama lui Westman a solicitat cu succes schimbarea numelui atacatorului din Robert în Robin, menționând că acesta, deși născut băiat, se identifica drept femeie.

Westman era cel mai mic dintre trei copii ai căror părinți au divorțat în 2013. Familia locuia în Hastings, Minnesota, la acea vreme, iar toți cei trei copii au frecventat școli private.

O vecină a tatălui lui Westman a relatat că l-a văzut pe acesta „vizibil tulburat” în dimineața atacului, stând pe bordură cu capul în mâini, în timp ce soția sa îl consola.

Deși videoclipurile postate de Westman menționau gânduri depresive și suicidare, nu a fost prezentat un motiv clar pentru atac. Autoritățile continuă să analizeze materialele pentru a înțelege motivația din spatele acestui act violent.

The Washington Post relatează că Westman nu avea un cazier extins. De asemenea, acesta lucrase pentru câteva luni în acest an la un dispensar de marijuana medicinală, dar nu era angajat la momentul atacului.

Comunitatea din Minneapolis este în stare de șoc

Atacul de la Annunciation Catholic School a șocat comunitatea locală și a ridicat întrebări cu privire la securitatea școlilor. Autoritățile și experții în sănătate mintală subliniază importanța identificării și tratării timpurii a problemelor de sănătate mintală pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.

În timp ce investigația continuă, familiile victimelor și supraviețuitorii primesc sprijin psihologic și asistență din partea autorităților și a comunității locale.