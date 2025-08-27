Atacul a avut loc la două zile după începerea școlii la Annunciation Catholic School, o școală elementară privată cu aproximativ 395 de elevi. Școala este legată de Annunciation Catholic Church, ambele aflându-se într-o zonă rezidențială din partea de sud-est a celui mai mare oraș din Minnesota.

Copiii se aflau la slujba de dimineață, când un tânăr care are aproximativ 20 de ani a tras cu pușca prin ferestre. Doi copii, cu vârste de 8 și 10 ani au fost nimeriți și uciși în băncile unde stăteau în timpul slujbei.

În urma incidentului armat, au mai fost rănite 20 de persoane, majoritatea copii. Șeful poliției a declarat că există un singur suspect, tânărul de aproximativ 20 de ani, fără cazier semnificativ, care s-a sinucis.

Autoritățile caută un posibil motiv și analizează informațiile lăsate în urmă de atacator, dar încă nu știu dacă individul a fost angajat sau a fost elev al școlii. În mașina sa, găsită într-o parcare, se fac percheziții. El a fost găsit îmbrăcat în negru, mort, cu o pușcă, o armă de vânătoare și un pistol lângă el, toate folosite în atac.

„Am fost informat despre un atac armat produs la școala catolică Annunciation și voi continua să vă țin la curent pe măsură ce am mai multe informații. Mă rog pentru copiii și profesorii noștri a căror primă săptămână de școală a fost marcată de acest act teribil de violență”, a spus Tim Walz.

Și președintele Donald Trump a declarat că a fost informat despre atacul de la Biserica Annunciation (Buna Vestire), care găzduiește și o școală elementară unde învață de la copii de vârstă preșcolară până la elevi de clasa a VIII-a. „Casa Albă va continua să urmărească această situație teribilă”, a adăugat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.