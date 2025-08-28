Ce a făcut ucigașul din Minneapolis înainte de atac

Atacatorul implicat în masacrul de la biserica din Minneapolis s-a filmat în prealabil arătând mai multe arme și muniție, potrivit anchetatorilor. Robin Westman, în vârstă de 23 de ani, este identificat ca fiind autorul atacului soldat cu doi copii morți și alte 17 persoane rănite.

Înaintea tragediei, Westman a încărcat un video de 11 minute pe YouTube, care pare să fie un manifest. În înregistrare, atacatorul poate fi auzit râzând maniacal și arătând arme cu mesaje tulburătoare scrise pe ele.

În clipurile video descoperite, Westman apare într-o manieră amenințătoare, prezentând armele cu care a comis atacul: un pușcă, o armă scurtă și o armă de tip shotgun, toate achiziționate legal și recent. Pe una dintre arme era scris „Rupnow”, despre care presa americană scrie că poate fi o referință la Natalie Rupnow, autoarea unui atac armat într-o școală creștină din Nashville în decembrie trecut. Alte arme aveau numele altor criminali în masă, inclusiv Ted Kaczynski și Robert Bowers.

Noi detalii în ancheta atacului din Minneapolis

Atacul a fost unul planificat și executat cu agresivitate extremă, în timpul unei slujbe de la școala și biserica catolică, când ucigașul a tras prin ferestrele clădirii spre elevi și credincioși. După atac, autorul și-a pus capăt vieții pe locul faptei.

Descoperirea materialelor video a oferit anchetatorilor o perspectivă asupra pregătirii atacului și a armamentului folosit, confirmând aspectul premeditat și brutal al agresiunii. Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile și eventualii complici.

Cum s-a petrecut atacul de la școala catolică

O tragedie șocantă a lovit miercuri o școală catolică din Minneapolis, SUA, când un atacator înarmat a deschis focul în timpul slujbei, ucigând doi copii și rănind alte 17 persoane. Incidentul a avut loc la Biserica Annunciation din sudul orașului, în jurul orei 8.30 dimineața. Potrivit presei americane, atacatorul a fost identificat ca fiind Robin Westman, în vârstă de 23 de ani.

Poliția a raportat că Westman era înarmat cu o pușcă, un pistol și un revolver, toate achiziționate legal. Atacatorul a tras prin ferestrele cu vitralii ale bisericii în timpul slujbei, în timp ce se afla în incinta școlii catolice. Imediat după crima teribilă, ucigașul s-a sinucis din parcarea din spatele lăcașului de cult.

Doi elevi, în vârstă de 8 și 10 ani, au fost uciși în timp ce se rugau în bănci. Alte 14 persoane au fost rănite, inclusiv 12 copii. Trei persoane în vârstă de peste 80 de ani au fost, de asemenea, rănite în atac.

Investigația FBI și legătura șocantă dintre ucigaș și școala catolică

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că incidentul este investigat ca un act de terorism intern și o crimă motivată de ură împotriva catolicilor. Această decizie subliniază gravitatea situației și potențialele implicații mai largi ale atacului.

Westman avea o legătură cu Biserica Annunciation prin intermediul mamei sale, Mary Grace, care a lucrat la școală până în 2021. Acest detaliu ar putea oferi indicii importante pentru investigatori în încercarea de a înțelege motivele din spatele atacului, relatează presa locală.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre catastrofa din oraș și a prezentat condoleanțele sale pentru familiile care un își vor mai vedea niciodată copii.

„Copii au murit. Sunt familii care au pierdut un copil. Nu puteți exprima în cuvinte gravitatea, tragedia sau durerea absolută a acestei situații”, a spus primarul. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a anunțat că a fost informat despre situație și că se roagă pentru copii și profesori. Președintele Donald Trump a ordonat coborârea în bernă a drapelelor pentru a comemora victimele.

Tragedia a îndoliat comunitatea din SUA

Americanii, dar și cetățenii din întreaga lume au privit înmărmuriți ce s-a întâmplat miercuri în SUA. În timp ce investigația continuă, rămân multe întrebări fără răspuns.

Atacul a avut loc la doar două zile după începerea anului școlar la Annunciation Church, care găzduiește elevi de la preșcolari până la clasa a opta. Imaginile cu copii plângând, evacuați din biserică pentru a se reuni cu părinții îngrijorați, au emoționat întreaga țară.

Un băiat a fost auzit spunându-i tatălui său: „Nu mă simt în siguranță”, fiind o dovadă clară că tragedia din Minneapolis a lăsat o trauma profundă asupra copiilor și familiilor afectate.

La începutul lunii august, un atac sângeros a avut loc și în Anaconda. Patru oameni au murit într-un bar, după ce un bărbat a deschis focul în interiorul localului și i-a împușcat.

