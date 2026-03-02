De ce ne pierdem concentrarea?

„Poate fi mai greu să profiți la maximum de timpul petrecut la locul de muncă și de cel personal cu o capacitate de concentrare mai mică”, a subliniat Mark, adăugând că, deși este dificil să inversăm complet această tendință, există soluții pentru a ne îmbunătăți atenția.

Distragerile tehnologice joacă un rol crucial în scăderea atenției. Algoritmii rețelelor de socializare sunt concepuți să mențină utilizatorii conectați, oferindu-le un flux continuu de conținut captivant.

„Efectul catastrofal al unui flux nesfârșit, unde există întotdeauna mai mult conținut de evaluat, este că acum ai probleme în a interacționa cu orice nu oferă satisfacție instantanee”, a explicat Dr. Marian Berryhill, profesor la Universitatea din Nevada, Reno.

Aceste schimbări nu afectează doar timpul liber, ci și eficiența la locul de muncă. Într-un mediu profesional tot mai conectat, granițele dintre viața personală și cea profesională sunt estompate. Cerințele de a răspunde la e-mailuri sau mesaje instantanee la orice oră mențin creierul în alertă constantă.

„Cu această ușurință a accesului, creierul tău știe că acele sunete de notificare te pot întrerupe oricând, așa că rămâne pregătit să fie distras”, a explicat Mark.

Soluții pentru a-ți recăpăta atenția

O strategie propusă de specialiști este organizarea zilei în funcție de cronotipul personal, adică de ritmul natural al corpului. „Bufniță de noapte? Trezire matinală? Oamenii au momente ale zilei când au mai multă energie și atenție și momente când au mai puțină”, explică Mark. De exemplu, majoritatea oamenilor ating un vârf al productivității dimineața târziu și după prânz.

De asemenea, este important să înțelegem diferența dintre atenția direcționată și cea involuntară. „Atenția direcționată, pe care o folosim pentru a ne concentra asupra sarcinilor complexe, se epuizează, în timp ce atenția involuntară, declanșată de stimuli interesanți, cum ar fi sunetele sau imaginile, rămâne activă”, explică Dr. Marc Berman de la Universitatea din Chicago. Conștientizarea acestui aspect te poate ajuta să prioritizezi sarcinile importante în momentele în care te simți cel mai concentrat.

Pauzele regulate și timpul petrecut în natură, cheia pentru refacerea concentrării

Un alt sfat esențial este să incluzi pauze regulate în programul zilnic. „Ideal este să iei o pauză înainte să ai nevoie de una – recitești cuvinte? Simți că nu reții informații? Programarea pauzelor poate ajuta”, spune Mark. Chiar și o pauză scurtă, de cinci minute, poate fi benefică, mai ales dacă alegi activități care nu necesită efort mental intens, cum ar fi o plimbare rapidă sau organizarea biroului.

Pauzele mai lungi, cum ar fi cea de prânz, pot fi utilizate pentru a socializa, pentru a face mișcare sau pentru a petrece timp în aer liber. „A fi în natură este deosebit de util, deoarece poate reface atenția direcționată prin stimuli ușor fascinanți”, adaugă Berman. Privitul unei cascade sau o plimbare prin parc oferă creierului șansa să se relaxeze și să se reseteze.

Cum să rămâi concentrat

Un alt instrument util pentru a-ți păstra atenția este meta-conștientizarea, care presupune să recunoști momentele în care ești pe punctul de a te distrage și să îți pui întrebarea: „Trebuie să fac asta chiar acum?” Potrivit Dr. Mark, acest proces ajută la reantrenarea creierului pentru a evalua mai bine prioritățile și a evita procrastinarea.

În medie, sunt necesare 25 de minute pentru a reveni la o sarcină după o întrerupere. În loc să pierzi timpul cu activități fără sens, încearcă să te concentrezi pe finalizarea responsabilităților importante și să te întrebi cum vrei să te simți la finalul zilei: relaxat și mulțumit sau stresat și epuizat? Cu planificare și disciplină, atenția poate fi îmbunătățită.

