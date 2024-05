Averile candidaților intrați în cursa pentru Parlamentul European: conturi de milioane, obiecte prețioase și case în străinătate

În cazul lui Rareș Bogdan ies în evidență bunurile de valoare aflate în posesia liberalului. Are tablouri cu o valoare estimată la 240.000 de euro, ceasuri în valoare de 230.000 de euro, bijuterii estimate la 180.000 de euro, argintărie cu o valoare de circa 22.000 de euro și stilouri de 31.000 de euro. În concluzie, obiectele de lux depășesc lejer jumătate de milion de euro.

Rareș Bogdan / Hepta

Rareș Bogdan e coproprietar al unei case din Voluntari (Ilfov), al unui teren intravilan tot în Voluntari și încă unul în Alba Iulia. În conturi are doar 104.700 de lei și aproximativ 16.000 de euro, pe lângă alți 23.000 de euro în fonduri de pensii și investiții directe. De la Parlamentul European a încasat anul trecut 193.000 de euro (indemnizație plus alte beneficii), iar alți 120.000 de lei în dividende de la o societate. Liberalul are și datorii, două credite scadente în 2037, unul de 745.462 de lei și altul de 56.492 de euro.

Apartament la Bruxelles

Social-democratul Claudiu Manda și-a cumpărat un apartament la Bruxelles, pe care îl deține singur. De asemenea, alături de Lia Olguța Vasilescu are o casă de locuit în Craiova (Dolj), dar și un teren intravilan, în aceeași localitate. În conturi are 305.000 de lei și circa 13.000 de euro. Claudiu Manda are bijuterii în valoare de 28.500 de euro și două ceasuri evaluate la câte 33.000 de lei (aproximativ 6.500 de euro fiecare).

Claudiu Manda / Hepta

Eurodeputatul PSD stă bine și la capitolul datorii, având mai multe credite bancare, dintre care cel mai mare e la BNP Paribas Fortis, pe 25 de ani, de 240.000 de euro, plus o datorie de 450.780 de lei la SC Imoband Oltenia SRL. În schimb, veniturile sale s-au ridicat anul trecut la 93.863 de euro, potrivit declarației de avere depuse odată cu candidatura de la BEC.

Firea, pasionată de bijuterii

Gabriela Firea / Hepta

Candidata Gabriela Firea (care se găsește și pe lista de la PE, și pe cea de la Primăria Capitalei) a declarat „bijuterii din platină, aur alb și galben de 14 carate simple sau cu pietre prețioase și semiprețioase” în valoare de 113.060 de euro, precum și tablouri estimate la 110.000 de euro. Fără a avea pe numele său vreun teren sau casă și doar o mașină cu an de producție 2010, Firea are în conturi doar circa 15.000 de lei, în jur de 300 de dolari și 400 de euro. Fără datorii la bănci, Firea a declarat împrumuturi de 27.000 de lei la trei persoane fizice.

Un alt social-democrat de pe listă, Vasile Dîncu, e pasionat de artă. Are declarate tablouri de 15.000 de euro, bijuterii din aur de 18.000 de euro, sculpturi de 5.000 de euro, gravuri de 5.000 de euro și timbre de 2.000 de euro. Dîncu stă foarte bine la capitolul economii, așa că a agonisit în conturi aproximativ 2,3 milioane de lei. În materie de proprietăți, e doar coproprietar al unui apartament din Cluj-Napoca.

Vasile Dîncu / Hepta

În schimb, la venituri, Dîncu are trei surse mari: 141.636 de lei din indemnizația de senator, 118.216 lei din activitatea didactică și 134.342 de lei din dobânzi.

„Om al poporului”, cu avere generoasă

De pe lista Alianței pentru Unirea Românilor iese în evidență avocatul Gheorghe Piperea. Acesta deține, alături de soția sa, două case de locuit în București, încă una, tot în Capitală, dar cu mențiunea de „demolată în 2012”, o casă de locuit în Curtea de Argeș, un apartament în București și o casă „dată în abitație viageră cu titlu gratuit familiei”, în comuna Singureni din Giurgiu.

Gheorghe Piperea / Hepta

Piperea co-deține trei terenuri intravilane în București, un intravilan în Singureni (Giurgiu) și două extravilane tot în Singureni. La capitolul bunuri, avocatul a declarat tablouri în valoare de 10.000 de euro, bijuterii care se ridică la 5.000 de euro, un ceas de damă Ulysee Nardin de 11.000 de euro și unul pentru bărbați Ulysee Nardin de 7.500 de euro.

Depozitele sale bancare se ridică la valoarea de 2,43 milioane de lei, a dat împrumuturi pentru două societăți comerciale în valoare totală de 925.000 de euro și deține părți sociale (alături de soție) în valoare de 446.140 de lei. Creditele sale ajung la o valoare de circa 715.000 de lei.

3 milioane de lei pe an

Grosul veniturilor sale în 2023 au fost din activitățile independente: 2.254.903 lei de la SCA Piperea și asociații, dar și 874.195 de la RomInsolv SPRL. Practic, cei 129.270 de lei de la Facultatea de Drept, ca profesor universitar și 8.105 lei ca autor, de la o editură, au fost sume modice.

Tot din rândul opoziției mai atrag atenția Vlad Botoș (USR) și Eugen Tomac (PMP). Botoș, care și în prezent este europarlamentar, deține împreună cu soția o casă de locuit în Playa Blanca – Yaiza, provincia Las Palmas (Spania), două apartamente în Arad și un studio în Năvodari, dar și un teren în aceeași Playa Blanca – Yaiza. Bijuteriile moștenite, adică „inele, cercei, lănțicuri, în aur”, au o valoare estimată la 12.000 de euro, iar tablourile sunt estimate la 30.000 de euro.

Vlad Botoș / Facebook

Economiile lui Botoș se ridică la circa 88.000 de euro și 142.000 de lei, iar datoria către bancă este de 206.500 de euro, scadentă în 2042. De la Parlamentul European a încasat 192.000 de euro (indemnizație, diurnă și banii de transport).

Casă și apartament în Belgia

Eugen Tomac / Hepta

Eugen Tomac are, alături de soție, o casă de locuit și un apartament în Belgia, ambele cumpărate în acest mandat. Deține un teren intravilan în localitatea 23 August (Constanța) și unul în Bicaz Chei (Neamț), dar și două mașini. Economiile se ridică la 98.000 de euro și circa 6.000 de lei, pe lângă asigurarea de viață care a ajuns la valoarea de 15.415 euro și fondul de pensie privată la 72.510 lei. Tomac are și criptomonede în valoare de 42.000 de euro, în timp ce datoriile către bănci se ridică la 295.000 de euro.

Șeful PMP a declarat la venituri doar „salariul” de 93.863 de euro, fără banii pe diurnă sau transport dați de Parlamentul European.

