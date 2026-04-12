O manevră extrem de periculoasă

Cea mai gravă dintre acestea vizează efectuarea depășirilor în locuri nepermise, o manevră considerată extrem de periculoasă în spații închise, relatează El Periodico.

Conform reglementărilor actualizate, depășirea în tunel este permisă doar dacă există mai mult de o bandă pe sensul de mers. În cazurile în care tunelul are o singură bandă pe sens, depășirea este strict interzisă, indiferent de marcajul rutier.

Sancțiunile pentru cei care ignoră aceste norme sunt drastice: amendă până la 600 de euro și 6 puncte de penalizare.

Manevra este considerată o „infracțiune foarte gravă” din cauza riscului ridicat de coliziune frontală și a dificultății de intervenție a serviciilor de urgență în spații restrânse.

Cum trebuie să circuli corect în tunel

Pe lângă interdicția de depășire, autoritățile spaniole reamintesc și alte obligații esențiale:

  1. Luminile de întâlnire: Utilizarea acestora este obligatorie, chiar dacă tunelul este bine iluminat.
  2. Distanța de siguranță: Șoferii trebuie să mențină o distanță de cel puțin 100 de metri față de vehiculul din față (sau un interval de 4 secunde). Pentru vehiculele de peste 3.500 kg, distanța crește la 150 de metri.
  3. Oprirea în caz de urgență: Dacă vehiculul se defectează, șoferul trebuie să oprească în zonele special amenajate (refugii), să oprească motorul, să lase luminile de poziție aprinse și să pună luminile de avarie.

De ce sunt pedepsele atât de mari?

DGT subliniază că vizibilitatea limitată și spațiul de manevră redus transformă orice eroare într-un potențial dezastru.

În caz de incendiu sau accident grav, evacuarea este mult mai dificilă decât pe drum deschis, motiv pentru care disciplina rutieră în tuneluri este monitorizată intens prin sisteme de supraveghere video de ultimă generație.

