Peste 1.000 de euro amendă pentru depășirea vitezei cu 50 km/h

Șoferii care călătoresc în Polonia trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație, care vizează inclusiv conduscătorii auto străni.

Codul Rutier a fost înăsprit considerabil, iar sancțiunile sunt mult mai dure decât înainte.

Un instructor auto din Liepgarten, Alfons Bärwald, atrage atenția că noile reguli pot duce rapid la amenzi mari, suspendarea permisului și chiar consecințe penale.

Potrivit noilor reglementări, amenzile cresc rapid în funcție de gravitatea abaterii.

Pentru depășirea vitezei cu până la 30 km/h, șoferii pot plăti aproximativ 93 de euro. Dacă depășirea este mai mare, sancțiunea ajunge la 180 de euro.

În schimb, pentru depășirea limitei legale cu 50 km/h, în localitate sau în afara acesteia, amenda ajunge la 5.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 1.170 de euro.

În plus, permisul de conducere este suspendat pentru trei luni.

Risc de interdicție pe viață și chiar închisoare

Șoferii care ignoră suspendarea permisului și continuă să conducă pot primi interdicție de a mai conduce pe viață pe teritoriul Poloniei.

Conform publicației Nordkurier, sancțiunile sunt și mai dure în cazul curselor ilegale, al abaterilor grave sau al depășirilor extreme de viteză: peste 50% din limită pe drumuri rapide și autostrăzi și peste 100% din limită pe celelalte drumuri.

Dacă prin aceste comportamente sunt puse în pericol alte persoane, pot fi aplicate pedepse cu închisoarea de până la cinci ani. În cazul accidentelor soldate cu decese, pedeapsa poate ajunge la zece ani de închisoare. În situațiile ajunse în instanță, amenzile pot urca până la 30.000 de zloți, adică aproximativ 7.000 de euro.

Interdicții noi: fotografiatul la locul accidentului

Pentru a evita blocarea intervențiilor de urgență, autoritățile au introdus și interdicția de a fotografia locurile accidentelor sau situații similare.

Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de până la aproximativ 4.600 de euro și chiar arest între 5 și 30 de zile. De asemenea, echipamentele folosite pot fi confiscate.

Permisul poate fi retras și șoferilor străini

Noile reguli au intrat în vigoare în august 2025 și se aplică tuturor șoferilor, indiferent de cetățenie.

În cazul unor abateri grave, și conducătorii auto străini pot rămâne fără permis, care va fi predat ambasadei țării de origine.

Amenzile primite în Polonia sunt executate și în alte state, inclusiv în Germania, potrivit instructorului auto.

Deși punctele de penalizare nu sunt transferate în alte țări, acumularea lor în Polonia poate crea probleme la intrările ulterioare în țară. La atingerea a 24 de puncte, permisul este retras.

Exemplu pentru alte state europene

Autoritățile poloneze au adoptat aceste măsuri pentru a reduce numărul ridicat de accidente rutiere și victime. Deși numărul deceselor în trafic este în scădere, rămâne ridicat, iar noile sancțiuni vizează în special șoferii care circulă cu viteză excesivă, recidiviștii și comportamentul agresiv în trafic.

Instructorul auto consideră că Polonia ar putea deveni un model și pentru alte țări, unde numărul accidentelor rutiere rămâne ridicat.

România, lider în UE la mortalitatea rutieră

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, potrivit Buletinului Siguranței Rutiere. Această rată este aproape dublă față de media UE, evidențiind o problemă persistentă de siguranță rutieră.

Analizele Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2015–2024 arată, însă, o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor sub 24 de ani și al șoferilor între 25 și 44 de ani, unde numărul acestora s-a înjumătățit. Pe de altă parte, accidentele ușoare au crescut, afectând în special șoferii de vârstă mijlocie și înaintată.

În cazul conducătorilor auto peste 65 de ani, numărul acestor incidente s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Șoferii cu vârste între 45 și 64 de ani au fost implicați în peste 10.355 de accidente ușoare în 2024, comparativ cu 7.036 în 2015.

