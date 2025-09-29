Temperatura scade dramatic în toată țara

Temperaturile maxime vor fi între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade. În depresiuni, valorile vor fi mai scăzute. Ploile vor afecta cea mai mare parte a țării.

În estul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor acumula local 20-25 l/mp. La munte, peste 1700 m altitudine, vor predomina ninsorile, formând un strat de 5-10 cm.

Cum va fi vremea în București

Capitala va resimți răcirea vremii. Cerul va fi majoritar noros, cu ploi temporare.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16-18 grade, iar minima de 8-9 grade. Spre finalul intervalului, probabilitatea de ploaie crește.

