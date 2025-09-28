Minime între zero și 10 grade Celsius

Săptămâna viitoare se anunță vreme rea în țara noastră.

„Valorile termice vor scădea, astfel că în cea mai mare parte a țării vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala ploi în mai multe zone din țară. În Transilvania, Moldova și zona montană, local, cantitățile de apă vor depăși 10–15 l/mp”, anunță Meteoplus.

Totodată, la altitudini de peste 1800 m, vor predomina ninsorile, iar pe creste vântul va viscoli zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade Celsius, iar cele minime între zero și 10 grade.

Locul din România unde temperatura a scăzut la sub -6 grade Celsius

Temperaturile scăzute au lovit județul Harghita, stația meteo Miercurea-Ciuc înregistrând duminică dimineață cea mai joasă temperatură la nivel național, de -6,4 grade Celsius, anunță agenția de presă Agerpres.

Aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică, a explicat Raul Cioc, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu.

Și alte localități din Harghita au înregistrat de asemenea valori negative: Joseni -3,8 grade Celsius, Toplița -2,7 grade Celsius, stația de munte Bucin -1,4 grade Celsius. Odorheiu Secuiesc a fost singura excepție, cu o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Recent, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și a anunțat că în România se vor înregistra temperaturi mai mici față de normalul perioadei.









