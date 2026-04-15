Aeronava rusească naviga în spațiul aerian internațional aferent Țărilor Baltice, însă încălca protocoalele standard de siguranță a zborului, neavând stabilit contactul radio cu organele de trafic aerian civile sau militare.

„Aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian”, a transmis Comandamentul Forţelor Întrunite, pe Facebook.

Avioanele F-16 românești au fost ridicate rapid de la sol, au identificat vizual ținta și au escortat-o în siguranță până când aceasta a părăsit zona de operații.

„Viperele Carpaților”, scutul NATO pe flancul estic

Intervenția a fost realizată de detașamentul „Carpathian Vipers”, care reprezintă contribuția actuală a României la securitatea regiunii.

Detașamentul este format din aproximativ 100 de militari (piloți și personal tehnic) care operează șase avioane F-16 Fighting Falcon.

Baza de operații se află la Šiauliai, în Lituania, iar misiunea se va desfășura în perioada aprilie – iulie 2026.

Obiectivul principal al militarilor români este executarea Serviciului de Poliție Aeriană Întărită, o misiune esențială de reacție rapidă (avertizare timpurie și intervenție) menită să asigure integritatea spațiului aerian al Țărilor Baltice, reprezentând un pilon fundamental al angajamentului defensiv al NATO.

A patra misiune a României în Lituania

Forțele Aeriene Române au o prezență constantă și o vastă experiență în securizarea spațiului aerian baltic, aceasta fiind a patra dislocare operațională în Lituania. Istoricul misiunilor arată astfel:

2007 (august – octombrie): Debutul misiunilor de Poliție Aeriană, executat cu un detașament de 67 de militari și patru avioane MiG-21 LanceR de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

2023 (aprilie – iulie): A doua misiune, prima realizată cu patru avioane F-16 Fighting Falcon și 100 de militari din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

2025 (aprilie – iulie): A treia misiune, reluând formatul testat cu succes anterior, cu avioane F-16.

