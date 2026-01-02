Aeronava a plecat de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni

Este vorba despre o misiune umanitară în sprijinul Confederației Elvețiene. Aeronava asigură transportul a șase pacienți cu arsuri către un spital din Paris, aceștia fiind monitorizați pe durata zborului de o echipă medicală mixtă a Forțelor Aeriene Române și UPU SMURD – SCUB Floreasca.

„O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa. Pe timpul zborului, pacienţii vor fi monitorizaţi de o echipă medicală mixtă asigurată de Forţele Aeriene Române şi de UPU SMURD al SCUB Floreasca”, a anunţat MApN.

Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.

Mecanismul a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite ţărilor participante (UE şi non-UE) să îşi coordoneze asistenţa în cazul unei situaţii de urgenţă la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecţie civilă al unei ţări.

„România îşi reafirmă, astfel, solidaritatea cu Confederaţia Elveţiană şi angajamentul de a contribui activ la gestionarea situaţiilor de urgenţă majore, atunci când este solicitat sprijin internaţional, având ca prioritate salvarea vieţii şi protejarea sănătăţii persoanelor afectate”, a adăugat MApN.

Autoritățile din Elveția au anunțat că există „în jur de 40 de decese” și 119 răniți în incendiul produs la clubul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana. Și un român este dat dispărut în urma tragediei.

Poliția cantonului Valais transmite că dintre persoanele rănite 113 au putut fi identificate formal. Pentru celelalte șase persoane, procedurile de identificare sunt încă în desfășurare. Dintre răniții identificați, 71 sunt cetățeni elvețieni. De asemenea, sunt înregistrați 14 cetățeni francezi, 11 italieni, 4 sârbi, precum și un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez și un portughez. Pentru 14 persoane, naționalitatea rămâne deocamdată necunoscută.

În ceea ce privește persoanele decedate, bilanțul indică 40 de victime. Pentru zece dintre acestea, identificarea este încă parțială și continuă activ.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri, 2 ianuarie că un tânăr român, de 18 ani, care are și cetățenie elvețiană, ar fi dispărut în urma incendiului.

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că incendiul pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”.