Avocatul Adrian Iordache părăseşte PLUS, noua formaţiune a lui Cioloş, după acuzaţiile de implicare a fostei securităţi în noul partid

Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renunțat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate în cadrul PLUS. Anunţul a fost făcut pe pagina oficială a formaţiunii. Acesta s-a retras după ce, recent, istoricul Marius Oprea declara că "eminenţa cenuşie” din spatele PLUS este fiul unui anchetator al Securităţii, fostul maior de la Direcţia de cercetări penale, Alexandru Iordache.