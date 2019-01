Convenția Națională a PLUS va avea loc la Romexpo, în prezenţa a peste o mie de membri ai formaţiunii.

Dacian Cioloș a declarat, într-o conferinţă de presă, că nu a colaborat niciodată cu Securitatea și nici nu e „vândut' străinilor.

„Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici cu serviciile secrete, nu sunt nici vândut străinilor, nu am avut de-a face nici cu Soros, nici cu altcineva. Tot ce am obținut profesional am obținut pe forțe proprii, nu am avut pile, nu am avut pe nimeni în spate, a spus fostul premier.

El a vorbit şi despre familia sa. „Tatăl meu a fost un funcționar administrativ în Miliție, a ieșit la pensie de boală în 87 și a decedat în urmă cu 20 de ani. Fratele și sora mea și-au ales carierele fără sprijin. Nu am ce să le reproșez. Sora mea lucrează în Ministerul de Interne de 15 ani, își face treaba ca oricine altcineva, nu e agent secret”. a comentat el.

Despre soția sa, care e de origine franceză și care locuiește în România de mai bine de 20 de ani, Cioloş a spus că „nu are nicio rudă care să fi lucrat în serviciile secrete din Franța, nu are nicio rudă în politică”.

„Socrul meu a fost maistru militar, e la pensie de mai bine de 20 de ani. De când am fost desemnat comisar european au început aceste speculații de influențe ale serviciilor secrete franceze”, a arătat el.

Cioloş a spus că regretă mesajul său de pe Facebook ca reacție la acuzațiile lui Marius Oprea și le-a cerut scuze celor care s-au simțit ofensați.”Am vrut să spun că astfel de suspiciuni pot fi fabricate”, a continuat el.

„Unul dintre membrii comunității tematice justiție din platforma civică Mișcarea România Împreună, Adrian Iordache, a decis să-și asume această responsabilitate. Nu am știut cine sunt cei care înregistrează acest partid, nici nu m-a interesat. Știam că cei din comunitatea justiție se ocupă pentru a nu se ști despre înființarea partidului”, a mai spus Cioloş, despre iniţiatorii PLUS.

Despre Adrian Iordache, Cioloş a precizat că este „un avocat serios, competent”. „Noi nu am făcut o analiză a situației familiei dânsului. Nu știam cine e tatăl dânsului și nici nu m-a interesat, nu facem dosare de cadre. Ne interesează competența, și nu rudele. În societatea pe care o dorim, fiecare trebuie să fie responsabil pentru actele sale”, a menţionat Cioloş, după ce istoricul Marius Oprea a publicat, vineri, un text în care arăta că cei trei membri fondatori ai PLUS provin dintr-o firma de avocatura, Iordache & Asociatii, infiintata în 1992 de un fost torţionar al Securităţii, maiorul Alexandru Iordache.

Cioloş, despre întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis: „A vrut să ştie domnul preşedinte cum vedem şi noi lucrurile”

Fostul premier a afirmatcă la înc eputul anului a avut o întâlnire informală cu preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul căreia au fost abordate teme vizând situaţia politică şi economică a ţării.

„Cred că au trecut câteva săptămâni, probabil la începutul acestui an. Am discutat despre situaţia politică din ţară, despre situaţia economică. A vrut să ştie domnul preşedinte cum vedem şi noi lucrurile. Am discutat despre preşedinţia României la Consiliul UE, unde dânsul ştie că am o anumită expertiză, şi am discutat despre mai multe lucruri care pot fi făcute în ciuda contextului în care ne aflăm. Genul acesta de discuţii le avem în general. A fost o întâlnire informală, o discuţie informală şi sunt discuţii cum am tot avut cu domnul preşedinte în ultima perioadă. Am rămas în relaţii bune după ce mi-am terminat mandatul şi sunt discuţii de bun simţ între oameni care se cunosc şi care împărtăşesc multe obiective comune”, a precizat Cioloş, într-o conferinţă de presă.

