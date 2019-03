VIDEO&FOTO/ Badantă în Italia, artistă în România. Elena Mihăilă sculptează în ceară faraoni, motociclete, pălării sau flori: „Dacă greșești, topești totul și o iei de la capăt”

În Italia a lucrat ca badantă. Cinci ani a îngrijit o bătrână, dar viața ei a căpătat un cu totul alt sens după ce a fost concediată. Acela a fost momentul în care și-a dat seama că își poate transforma pasiunea pentru sculptură în ceară într-o afacere.

A început timid, cu pași mărunți, dar a reușit să ajungă acolo unde și-a dorit. Astăzi, parte din sculpturile în ceară ale vasluiencei, cum ar fi modele de farfurii din cultura de Cucuteni, sunt expuse la Muzeul Bucovina, din Suceava. Mai mult, în această primăvară își va expune produsele la un târg din Roma.

Elena spune că a luat microbul de la fabrica de lumânări din Italia, prin care a trecut pentru scurt timp după ce a fost concediată de bătrâna pe care o îngrijea.

În urmă cu trei ani, femeia s-a întors acasă, în localitatea Oprișița, din județul Vaslui, cu ambiția de a-și deschide propria afacere cu lumânări. A întocmit un proiect european prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar la începutul anului 2017 a primit o finanțare de 70.000 de euro.

„De aici a început totul. Mi-am cumpărat utilajele, însemnând bancuri de lucru, boilere, instrumente pentru sculptură în ceară, matrițe”, ne-a spus Elena Mihăilă, în vârstă de 47 de ani.

A început să cutreiere târgurile de profil din țară și, încet-încet, și-a făcut o imagine despre ce înseamnă comerțul cu lumânări.

„Era clar că trebuia să vin cu altceva, ce nu avea piața. Am căutat pe internet să văd cum se fac lumânările sculptate și am găsit un clip video cu o peruancă în care femeia explica această tehnică. Cu laptopul și cu lumânarea în față, am început să învăț arta sculptării în ceară și parafină”, a mărturisit Elena.

Nu i-a fost ușor, dar nu s-a lăsat. A văzut de mii de ori clipul video până când, încet-încet, i s-a format mâna. „Doar repetiția e mama învățăturii, nu?”, glumește Elena.

A avut și noroc. A reușit să ia legătura pe Facebook cu femeia din Peru, care a ajutat-o. Elena i-a trimis poze cu lumânările sculptate de ea, iar aceasta i-a arătat punctual unde greșea. La prima reușită, a plâns ca un copil.

Puțin din secretul artei

Are atelierul într-una din camerele modeste ale locuinței sale din Oprișița. Înainte să se apuce de lucru, își alege șablonul dintr-un biblioraft cu sute de astfel de modele aduse la o scară care să se încadreze la dimensiunea lumânării. La modelele mai complicate, făcute la comanda clientului, lucrează direct cu macheta în față.

După crearea conturului pe lumânare, începe adevărata muncă. Folosindu-se de mai multe dăltițe, Elena sapă în lumânare, îndepărtând surplusul. La modelele complexe poate lucra chiar și o săptămână.

„Lumânările sculptate, majoritatea în parafină, pentru că în ceară se lucrează foarte greu, sunt mult mai căutate în străinătate, inclusiv de românii care muncesc acolo. Am multe comenzi de la aceștia, în special de Crăciun sau de Paști, atunci când ei vin acasă, în vacanță”, susține Elena Mihăilă.

Prețuri de la 300 de lei la 400 de euro

Elena Mihăilă nu are prețuri standard. Costul unei lumânări pornește de la 300 de lei, în cazul unei lumânări de cununie, și ajunge și la 400 de euro pentru o lucrare mai complexă.

„Pe lângă lumânările standard pe care le vând în târguri de profil, am comenzi de diverse obiecte. Unii au vrut faraoni sau motociclete, alții flori sau îngerași. Din păcate, spre deosebire de alte arte, în care mai poți interveni pe ceea ce nu-ți iese prea bine, la sculptura în ceară nu ai voie să greșești. Dacă ai făcut-o, topești totul și o iei de la capăt”, susține Elena.

„Micile imperfecțiuni garantează că produsele sunt lucrate manual”

Spune că îi este greu să trăiască doar din artă, așa că se vede nevoită să facă și lumânări în serie, turnate în matrițe, pe care le vinde cel mai mult pentru nunți și botezuri, mai ales că este un angajament asumat în proiectul de 70.000 de euro.

„Tot ceea ce fac, fac cu mare drag. Dacă nu aș face-o, nu mi-ar ieși nimic. Trebuie să crezi că un vis poate deveni realitate. Oricum, mai am multe de învățat. De aceea, așa cum scriu și pe etichetele atașate lumânărilor mele, micile imperfecțiuni garantează că produsele sunt lucrate manual”, mai spune Elena Mihăilă.

