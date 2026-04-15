Pe lângă succesul emisiunii de obligațiuni, grupul financiar a raportat și rezultatele pentru anul 2025, consolidându-și poziția cu un număr record de clienți și venituri operaționale în creștere.

Succes pe piața de capital

Noua emisiune de obligațiuni a atras un interes masiv din partea pieței. Deși banca viza un anumit plafon, investitorii au subscris oferte totale ce au depășit 3,8 miliarde de euro.

Obligațiunile au o maturitate de 6 ani, cu scadența în luna mai 2032. Datorită suprasubscrierii, costul împrumutului a fost redus de la cotația inițială de midswap (MS) + 225-230 puncte de bază, la MS + 195 puncte de bază.

În prezent, rata MS pentru titlurile pe 6 ani în euro se situează la 2,89%.

Tranzacția a fost gestionată de un consorțiu puternic, format din BT Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley și Nomura.

Această operațiune vine la scurt timp după o altă ieșire pe piețele externe; la finalul lunii noiembrie, BT s-a mai împrumutat cu 500 de milioane de euro prin obligațiuni cu o maturitate de 5 ani.

Radiografia financiară a Grupului BT în 2025

Din punct de vedere al profitabilității, Grupul Banca Transilvania a încheiat anul cu un profit net de 4,66 miliarde de lei.

Scăderea minoră de 1,5% față de rezultatul din 2024 este justificată de nivelul istoric al anului precedent (influențat de un câștig extraordinar din achiziții), dar și de un grad de impozitare mai ridicat impus în 2025.

Cu toate acestea, trimestrul al patrulea a adus un reviriment puternic, generând un profit de 1,39 miliarde lei (+7,4% față de trimestrul al treilea).

Motoarele de creștere operațională au funcționat la capacitate maximă, veniturile totale urcând cu 15,8%, până la 11,66 miliarde de lei:

Veniturile nete din dobânzi: Au ajuns la aproape 8,1 miliarde de lei (+16,8%).

Veniturile nete din comisioane: Au crescut la 1,6 miliarde de lei (+9,1%).

Veniturile nete din tranzacționare: Au marcat un salt de 31%, atingând 1,2 miliarde de lei.

În acelși timp, efortul fiscal al grupului a crescut semnificativ. BT a virat la bugetul public 2,9 miliarde de lei (sumă ce include impozite, contribuții sociale, noua taxă pe cifra de afaceri și contribuția la FGDB), reprezentând o creștere de 65% comparativ cu taxele plătite în 2024.

Un final de an istoric pentru BT

Analizând strict rezultatele individuale ale băncii (fără restul subsidiarelor din grup), profitul net pe anul 2025 a fost de 4,1 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de 2024.

Trimestrul al patrulea a fost cel mai bun din ultimii ani, aducând un câștig de 1,17 miliarde de lei (o creștere masivă de 42,6% față de ultimul trimestru din 2024).

La capitolul extindere, anul trecut a fost marcat de atingerea unui nou prag psihologic: aproape 5 milioane de clienți activi (persoane fizice și companii).

