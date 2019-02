Florentina Gavrilă, o tânără din Constanţa care, la rândul ei, a fost diagnosticată cu leucemie, este acuzată de părinții unei fetițe din județul Neamț că i-a mințit, le-a câștigat încrederea, a luat de la ei documentele medicale și fotografii ale fetei lor bolnave și a deschis o strângere de fonduri pe Facebook.

Mii de oameni au donat pentru Adelina Juncu, fetița bolnavă de leucemie, iar suma totală s-a ridicat la 40.000 de euro. Fetița și părinții ei se află acum în Italia, unde Adelina este internată într-o clinică și se luptă pentru viața ei

Dar, în urmă cu câteva zile, când s-a adunat suma necesară, postarea de pe Facebook prin care se cereau bani a fost ștearsă, iar tânăra nu le-a mai răspuns părinților Adelinei la telefon, scrie Observator.tv.

În cursul după-amiezii, Florentina Gavrilă a răspuns presei și a spus că nu a fugit cu banii și urmează să-i dea familiei cât de curând.

„Banii sunt în contul meu pentru că fac demersurile pentru fundaţia asta (n.r. ONG pentru lupta împotriva leucemiei). Am documente unde pot demonstra asta. Trebuie să facturez tot să fie legal, eu nu vreau probleme cu ANAF. Banii, le-am zis, fac fundaţia şi îi transfer imediat. Şi nu au fost de acord să primească banii pe cale legală, au zis că ei vor banii imediat. Duminică am fost la Milano şi m-am întors astăzi. Am fost la banca pentru a transfera banii în România. În prezent, banii sunt în contul meu din România. Acum am ieşit din bancă şi mi-au zis că mâine dimineaţă pot avea la mână un extras de cont care demonstrează tot. Banii nu sunt blocaţi. Se transferă„, a explicat Florentina Gavrilă pentru observator.tv.

