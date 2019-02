Raluca Bîrsan, „medicul” cu numai 8 clase de la Spitalul Județean Ilfov, lua 4.000 de euro pe lună, bani negri

Un bilet de externare arată că șefa de secție Ginecologie, Roxana Dragu, care opera cu „medicul” impostor Raluca Bîrsan, i-a pus un diagnostic fals de „miopie” pacientei Andreea Preda, ca să justifice necesitatea cezarienei.

Unele mame chiar preferă cezariana, numai că, în locul consimțământului informat, la noi se practică o extorcare a femeilor din România.

Investigație de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Drama de la Colectiv, exodul medicilor și dezvăluirile presei despre corupția din spitale au făcut publicul să conștientizeze nevoia măririi rapide a salariilor și sporurilor din sănătate.

De la tehnocrații lui Cioloș la pesediştii lui Dăncilă, guverne de diverse coloraturi politice au trecut peste diferențele ideologice, au fost de acord și au aplicat aceste măriri.

Astăzi, 200.000 de angajați din sănătate, dintre care 59.000 de medici, recensământ al Institutului Naţional de Statistică, au venituri de două până la patru ori mai mari decât în 2016.

Este o creștere fără precedent în istoria economică a României.

Așa s-a ajuns ca Roxana Dragu, şefă vreme de 8 ani a secţiei de Ginecologie de la Spitalul Județean Ilfov, până în octombrie 2018, să aibă de la stat un venit lunar de 4.500 de euro, bani în mână.

Nu e însă suficient.

4.500 de euro de la stat plus încă cel puțin 4.000 de euro de la cabinetul său

Calculul e simplu. Salariul unui șef de secție de obstetrică-ginecologie ajunge la 17.800 de lei net, la care se adaugă aproximativ 3.000 de lei din gărzi.

Gărzile sunt foarte bine plătite, cele din weekend ajung și la 600 de euro, astfel că, în funcție de numărul acestora, suma oferită de spitalul public poate crește.

În total, Roxana Dragu ridica 20.800 de lei pe lună, adică 4.500 de euro net ia Dragu de la Spitalul Județean Ilfov.

Dragu are și cabinetul privat din clinica Sante, de unde poate câștiga cel puțin încă 4.000 euro pe lună. Deverul este asigurat, pentru că „eram trimise la analize și consultații la cabinetul său din clinica Sante și nășteam în spital”, povestesc pacientele lui Dragu de la Spitalul Județean Ilfov.

14.000 de euro doar din șpaga de câte 1.000 de lei pentru fiecare cezariană

La operațiile de cezariană, pacientele plăteau, conform mărturiilor cu nume și prenume consemnate de Libertatea, 1.000 de lei Roxanei Dragu și 150 de lei „mâinii a doua”, medicului fals Raluca Bîrsan.

La o medie minimă de două, trei cezariene pe zi, se strâng 3.000 de lei din „atenția” oferită de paciente chirurgului.

3.000 x 22 zile= 66.000 de lei/lună.

14.000 de euro pe lună poate lua Dragu din mita de la operațiile de cezariană, fără să punem la socoteală banii de la nașterile normale, ecografii sau consultații.

În total, câștigul mediu al doctoriței Dragu poate ajunge la 25.000 de euro pe lună.

Falsul medic e om de peste 4.000 de euro pe lună, bani neimpozitați

„Rezidenta” Raluca lucra nu numai cu Dragu, ci și cu alți medici care apelau la serviciile ei.

Ea primea 150 de lei de pacient, conform declarațiilor concordante ale mai multor mame.

Pleca acasă cu cel puțin 1.000 de lei pe zi, fără să calculăm gărzile și ceea ce primea de la cabinetul privat al lui Dragu sau din operațiile făcute împreună la spitale private.

Nefiind niciodată declarate, veniturile Ralucăi sunt dificil de calculat, dar putea câștiga din șpăgi minimum 22.000 de lei pe lună, echivalentul a 4.500 de euro, bani negri, neimpozitați.

Așa se explică de ce „rezidentei” cu 8 clase, fără nici un minut de studii medicale, venită direct din „Școala de arte și meserii Unirea”, i-a convenit contractul de voluntariat cu spitalul pe 10 ani.

Vila lui Aurel Bîrsan, cel care „se laudă că fata lor e medic la București”

În comuna Șoldanu, județul Călărași, la 15 kilometri de Oltenița, se înalță noua casă a lui Aurel Bîrsan, tatăl Ralucăi.

„E, de fapt, casa ei, făcută cu banii din operații!”, spun colegii din Spitalul Județean de Urgență Ilfov.

E o vilă cu etaj și acoperiș cu multe coame, într-o zonă în care majoritatea locuințelor au un singur nivel.

Construcția e la roșu, vecinii nu au habar cine stă acolo, însă oamenii din primărie confirmă imediat proprietarul.

„E casa la care a lucrat în ultimii ani Aurel Bîrsan”, spun cei din primărie. Numai până în acest moment casa a înghițit câteva zeci de mii de euro bune.

„Familia Bîrsan nu stă tot timpul acolo, de aia n-ați găsit pe nimeni acasă. O folosesc mai mult drept casă de vacanță, ei stau la București. Se laudă că fata lor e medic”.

Vila cu etaj și multe camere e păzită de doi câini.

„Noroi sau praf vara, Aurel Bîrsan a făcut reclamații la primărie că îi ajunge praf la locuință când trece vreo mașină”, zic cei din primărie.

Pierderi de mii de euro, casă de zeci de mii de euro

Aurel Bîrsan, 56 de ani, e cunoscut în sat drept „nomenclaturist”, iar oamenii spun că în ultimii ani a trăit din două afaceri cu piese de schimb de mașini.

Tatăl falsului medic a avut două firme, SAM Auto 2005 SRL și Ralin Imporex SRL, ambele falimentare.

Una dintre firme a dispărut în 2012, cealaltă, în 2017, după ce a avut pierderi și de 8.000 de euro pe an.

„Între Raluca și tatăl ei e o legătură foarte strânsă, noi îl vedeam mereu pe aici, o aducea cu Skoda la spital”, spune o asistentă de la Spitalul Județean Ilfov.

Aurel Bîrsan nu a putut fi contactat, iar Raluca Bîrsan nu a răspuns mesajelor reporterilor.

Andreea Preda povestește cum i s-a inventat o miopie

Pentru ca fluxul șpăgii să meargă înainte, pe sume mari, e nevoie ca pacientele să prefere cezariana.

Operația de cezariană e mai profitabilă nu pentru spital, căci CNAS decontează la fel nașterile naturale și cezarienele, ci pentru personalul medical care acceptă banii negri de la mame.

Andreea Preda a născut în august 2012, în Spital Județean Ilfov, asistată de cuplul de medici Roxana Dragu – Raluca Bîrsan.

„Doctorița Dragu mi-a spus că trebuie să nasc prin cezariană, pentru că copilul are cordonul ombilical înfășurat de două ori în jurul gâtului, iar când zilele trecute am căutat în actele mele, pe biletul de ieşire din spital scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie, este o minciună! Eu aş fi vrut să nasc natural”, povestește Andreea Preda.

Mama a pus la dispoziția publicului, prin Libertatea, biletul de ieșire din spital semnat de dr. Dragu și datat 5 august 2012.

În bilet scrie că mama ar avea nu doar miopie, ci şi coroidoză miopică, adică o modificare degenerativă a fundului de ochi, de regulă asociată cu miopia forte. Doar în aceste cazuri, miopia impune, din punct de vedere medical, cezariana. Dar Andreea Preda n-a avut niciuna dintre aceste afecţiuni.

Contactat de reporterul Libertatea, medicul Roxana Dragu a refuzat să comenteze atât cazul Andreei Preda, cât și acuzațiile celorlalte mame privind plățile informale.

Biletul de ieșire: Indicaţie operație cezariană pentru miopie medie

„Data întocmirii: 2012 luna 08 ziua 5

FO10301

BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL

Bolnavul: numele PREDA prenumele: Andreea Ştefania

Sexul F în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în judeţul ILFOV

Localitatea ….

Dispensarul medical

A fost internat în secţia OG

Cu diagnosticul: IGIP sarcină 39 săpt., făt viu

De la 2.08.2012 până la 5.08.2012.

Şi iese în stare: Lăuzie fiziologică după naştere prin operaţie cezariană ST

REZUMATUL FOII DE OBSERVAŢIE

Pacientă în vârstă de 24 de ani cu sarcină 39 de săptămâni se internează pentru CUD

Pe 3.08.2012 ora 7:40 se extrage prin operaţie cezariană ST un făt viu, sex masculin, G=318 gr, IA=9

Continuare (pe verso):

Indicaţie op. cez. ST pentru miopie medie cu coroidoză miopică.

Evoluţia postoperatorie este favorabilă. Plagă abdominală suplă, uter în involuţie fiziologică, labii sangviolente.

Se externează cu recomandările:

-repaus sexual 6 săptămâni

-evită efortul fizic

-toaletă plăgi abdominale

-alăptat

-revine la control conform programării.

Semnătura şi parafa medicului: Dr. Dragu”

86,44% – ponderea cezarienelor la Spitalul Ilfov, față de 36% media pe țară

Libertatea a solicitat Direcției de Sănătate Publică Ilfov cifrele oficiale ale cezarienelor din Spitalul Județean.

În 2018, 86,44% din nașteri au fost prin cezariană, mai mult decât dublu față de media națională de 36,3% din 2017, furnizată ziarului de Ministerul Sănătății.

Iată cifrele comparative:

O precizare importantă: maternitatea Ilfov este de gradul 2, ceea ce înseamnă că nu primește sarcini premature sub 35 de săptămâni și are mult mai puține cazuri de cezariene dictate de condiții medicale urgente, față de Pantelimon, Bucur, Giulești și alte clinici, care sunt de gradul 3.

Maternităţile şi secţiile de obstetrică-ginecologie din România sunt împărţite pe trei niveluri: 1, 2 şi 3. În maternităţile de gradul 3, categorie în care intră şi maternităţile regionale, pot fi rezolvate cele mai complicate naşteri şi cele mai grave afecţiuni la nou-născuţi.

Medical, maternitatea Ilfov nu are explicația pentru rata uriașă de cezariene

Ierarhizarea maternităţilor şi secţiilor de ginecologie se face în urma unei evaluări complexe a infrastructurii şi a personalului medical, care cuprinde criterii precum: accesul la investigaţii, personalul specializat în neonatologie, ATI, posibilitatea de a acoperi în permanenţă gărzile pe aceste specialităţi etc.

Atunci când cazul este prea complex pentru a fi rezolvat de o maternitate de grad inferior, pacienta sau nou-născutul se transferă de urgenţă la o maternitate de grad superior.

România, țara cu cele mai multe cezariene din Europa

Consecința acestei politici a plicului? România este una dintre țările cu cele mai multe operații de cezariană, raportate la nașterile totale, din întreaga lume.

Conform unui studiu publicat recent în revista ştiinţifică PLoS, nici o țară din Europa nu are mai multe cezariene decât noi. În lume, doar patru țări, Republica Dominicană, Brazilia, Egipt și Turcia, au peste 50% cezariene. România e în primele 10 din cele aproximativ 200 de țări ale Globului, țara noastră având o rată a cezarienelor de 36%.

Sigur că situația e mai complicată decât cazul scandalos al medicului fals și protectorilor săi de la Ilfov, de vreme ce anumite spitale, mai ales din București, ajung și ele la cifrele uriașe de la Spitalul de Urgență Ilfov.

La fel de adevărat e și că dr. Dragu nu e singurul ginecolog de la acest spital și că politica „cezariană pentru bani” e aplicată pe scară largă și la Spitalul Ilfov și în alte clinici.

De asemenea, există o serie de avantaje în cazul cezarienelor şi e dreptul mamelor să aleagă. Dar tocmai aceasta este problema.

Plicul manipulează libera alegere a femeilor

În locul consimțământului informat, la noi se practică extorcarea femeilor din România.

Căci ce transpare, indiscutabilă, din aceste cazuri este tehnica de a induce false diagnostice femeilor sau copiilor nenăscuți: „miopie forte”, „cordon în jurul gâtului”, pentru a nu le lăsa să decidă singure, ci în funcție de interesele medicului și ale însoțitorilor săi din sala de operație.

Continuarea în Libertatea de mâine.

