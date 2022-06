Biden a vorbit în Sala Roosvelt, la o adunare a guvernatorilor, despre un parteneriat cu 11 state pentru a accelera creșterea industriei eoliene offshore și a lanțului său de aprovizionare intern din SUA.

Fotograful care a documentat evenimentul a surprins unul dintre documentele pe care Biden le-a folosit în timpul întâlnirii: o fișă indicativă intitulată „Președintele” cu titlul evenimentului, urmată de instrucțiuni marcate aparent pentru Biden.

I’m not saying Biden has dementia… I’m just saying he needs notes to remember to say hello and sit in his seat… pic.twitter.com/LNajBgDO0M