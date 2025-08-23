Bilanțul furtunilor puternice de vineri seara

Furtunile puternice de vineri seară au provocat trei decese și patru răniți în România, conform raportului prezentat sâmbătă dimineață de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pompierii au intervenit în 78 de localități din 18 județe și în București pentru a face față consecințelor fenomenelor meteorologice extreme.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea a peste 240 de copaci doborâți de vânt. Furtuna a cauzat avarii la 73 de mașini din cauza copacilor căzuți.

Pompierii intervin în mai multe județe

IGSU a raportat că furtunile puternice au afectat localități din Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și municipiul București.

Pompierii au evacuat apa din 4 curți, o anexă, 44 de beciuri/subsoluri și de pe o stradă. Au fost îndepărtate elemente de construcție dislocate de pe acoperișurile a 11 imobile și au fost degajați 241 de copaci și 9 stâlpi de electricitate prăbușiți.

Victime și pagube materiale după furtunile din țară

Din cele șapte victime înregistrate, trei au decedat – una în Argeș și două în Ilfov. Patru persoane au fost rănite în Argeș, Prahova și București, suferind diverse traumatisme.

În localitatea Lucieni, județul Argeș, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane. Două au fost transportate la spital cu traumatisme, iar una a decedat în urma manevrelor de resuscitare nereușite.

În Negoiești, Prahova, o persoană a fost rănită de un acoperiș prăbușit, fiind transportată la spital conștientă. În sectorul 4 din București, un copac căzut pe trotuar a lovit o persoană, care a fost dusă la spital cu traumatisme.

Tragedie pe Lacul Snagov

IGSU a raportat un incident tragic pe Lacul Snagov. Două persoane care se plimbau cu caiacul pe lac au fost surprinse de furtună și și-au pierdut viața vineri seara.

„În localitatea Snagov, două persoane care efectuau activități de agrement cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Acestea s-au răsturnat și s-au înecat, fiind declarate decedate după ce au fost extrase de către scafandri și resuscitate de către echipajele medicale”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pentru a informa populația despre pericole, autoritățile au emis 19 mesaje prin sistemul RO-Alert în 14 județe și în București. Aceste alerte au avut rolul de a preveni și mai multe victime în fața condițiilor meteorologice extreme.

Din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate pe DN7 în județul Vâlcea. Autoritățile au luat măsuri pentru a restabili condițiile normale de circulație cât mai rapid posibil.

