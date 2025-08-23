La fața locului au intervenit scafandrii ISU București-Ilfov, alături de echipaje ale Poliției Transporturi și voluntari, care au folosit sonare și echipamente specifice. După mai multe ore de căutări, cei doi au fost găsiți pe rând în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22/23 august. Ambii au fost scoși din apă, însă medicul prezent la intervenție a constatat decesul, produs prin înec.

La acțiune au participat echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă tractată de o autospecială de stingere, un punct de comandă mobil și două echipaje de prim ajutor.

O furtună puternică a avut loc vineri seară, 22 august, iar populaţia a fost avertizată cu nu mai puțin de 19 mesaje RO-Alert trimise în 13 județe, inclusiv în București și în Ilfov. Mesajul primit de oameni a fost: „Evitați deplasările și luați masuri de adăpostire și autoprotecție”. Anterior, și Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi torențiale.

