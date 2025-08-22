Cod galben de ploi până la ora 21.00

Prima avertizare emisă de specialiștii ANM se referă la un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 12.00 și 21.00, astăzi, 22 august 2025.

„În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp”, se arată în avertizarea ANM.

Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și vijelii

Alte două avertizări emise de ANM sunt de tip cod portocaliu. Primul cod portocaliu este valabil astăzi, între orele 14.00 și 21.00 și vizează județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița=Năsăud, Maramureș, Covasna, dar și zona de munte.

„În județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la
munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, au precizat meteorologii ANM.

Al doilea cod portocaliu este valabil între orele 13.00 și 19.00.

„Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80-90 km/h. Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu”, a dezvăluit avertizarea ANM.

Harta județelor afectate de furtunile de cod portocaliu, astăzi, 22 august 2025
Harta județelor afectate de furtuni, vijelii și ploi de cod galben și cod portocaliu, astăzi, 22 august 2025. Sursa foto: ANM.

Cod galben de furtuni în estul României

O altă avertizare de tip cod galben se referă la furtuni în județe din estul României și este valabilă în intervalul 22 august, ora 21.00 – 23 august, ora 3.00.

„În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp”, au arătat meteorologii.

Cod galben de caniculă în București și județe din est

Totodată, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și un cod galben de caniculă, valabil astăzi, între orele 12.00 și 21.00, în București și județe din estul țării.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius”, este avertizarea meteo lansată de ANM.

Avertizările ANM vin la numai câteva zile după ce nouă județe s-au aflat sub cod portocaliu de vreme extremă.

Ce este codul portocaliu de la ANM

Codul portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în România reprezintă o avertizare pentru fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate mare, care pot afecta semnificativ anumite zone, persoane sau activități.

Ce înseamnă codul portocaliu:

  • Fenomene meteo grave, precum ploi abundente ce pot provoca inundații, vânt foarte puternic ce poate avaria acoperișuri sau întrerupe alimentarea cu curent, ninsori și viscol ce pot îngreuna circulația și afecta infrastructura, caniculă ce pune în pericol sănătatea persoanelor vulnerabile.
  • Sunt posibile perturbări serioase ale traficului rutier și feroviar, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau comunicații și riscuri pentru viața oamenilor și protejarea proprietăților.
Cum se emite codul portocaliu:

  • ANM monitorizează constant condițiile meteorologice și emite avertizări pe baza analizelor și prognozelor.
  • Codul portocaliu este emis printr-un proces clar definit de proceduri, conform Ordinului nr. 245/2012, când anumite praguri de fenomene severe sunt anticipate.
  • Aceste avertizări sunt comunicate publicului prin canale media, site-ul ANM, aplicații și autoritățile locale, pentru a informa populația și instituțiile să ia măsuri preventive.
