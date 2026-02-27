Bill Clinton reiterează că nu a știut nimic despre infracțiunile sexuale comise de Jeffrey Epstein

„Nu am văzut şi nu am făcut nimic rău”, a declarat Bill Clinton, președinte al Statelor Unite în perioada 1993 – 2001, într-o declaraţie preliminară publicată pe X.

„Chiar şi privind în urmă nu am văzut nimic care să mă alerteze”, a insistat fostul lider democrat de la Casa Albă, reafirmând că s-a distanţat de Jeffrey Epstein cu mai mult de zece ani înainte de moartea acestuia din urmă în închisoare, în august 2019.

Republicanul James Comer, preşedintele comisiei de anchetă în dosarul Epstein, a declarat înaintea audierii lui Bill Clinton că are „multe întrebări” să-i pună fostului preşedinte, care a călătorit, potrivit lui, „de cel putin 27 de ori” la bordul avionului privat al lui Jeffrey Epstein, iar cel din urmă s-a dus „de 17 ori” la Casa Albă în timpul mandatului său.

Democrații insistă pentru audierea lui Donald Trump

La rândul lor, aleşii democraţi au reluat cererea cu privire la audierea președintui republican în exercițiu Donald Trump. „Să fim cinstiţi, ne adresăm azi preşedintelui greşit”, a declarat un alt membru al comisiei, Suhas Subramanyam.

„Preşedintele Trump este cel care ne blochează ancheta. Preşedintele Trump este cel care vrea să muşamalizeze acest scandal”, a acuzat alesul democrat din statul Virginia.

Bill Clinton și Donald Trump pot fi văzuți de mai multe ori împreună cu Epstein

La fel ca Bill Clinton, Donald Trump apare de multe ori în dosarul Epstein, fără să-i fi fost imputată vreodată vreo faptă reprobabilă.

În imagini făcute publice recent de către Departamentul american al Justiției, Bill Clinton apare alături de Jeffrey Epstein la evenimente mondene, dar şi în cadre private, uneori alături de femei ale căror fețe au fost cenzurate înainte de publicarea documentelor. Într-una dintre imagini fostul președinte american apare într-o cadă de hidromasaj.

Bill Clinton a dat deja asigurări, în mai multe rânduri, că nu ştiut nimic despre infracţiunile defunctului finanţist, care a pledat vinovat, în 2008, de solicitare de prostituţie de la o minoră şi a ispăşit o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

Fostul lider de la Casa Albă a declarat că nu a mai vorbit cu Epstein cu mai mult de zece ani înainte de moartea sa în închisoare, în 2019, în primul mandat de președinte al lui Donald Trump. Această linie de apărare a fost amintită joi de către soţia sa, Hillary Clinton, audiată de asemenea de membrii comisiei.

Hillary Clinton își apără soțul și cere la rândul ei audierea lui Donald Trump

Potrivit lui Hillary Clinton, „marea manjoritate a persoanelor care a avut contacte cu el (Epstein – n.r.), înainte să-şi recunoască vinovăţia, în 2008, nu ştia ce făcea”.

La fel ca soţia sa, Bill Clinton a fost audiat într-o sală municipală din orăşelul Chappaqua, la nord de New York, unde cuplul deţine o casă.

Hillary Clinton a repetat joi că nu s-a întâlnit niciodată cu Jeffrey Epstein şi a fost combativă în faţa membrilor comisiei, majoritatea republicani.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct președintelui nostru actual să ofere explicații sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a declarat soția fostului președinte democrat Bill Clinton.

Casa Albă este acuzată că ascunde informații

Robert Garcia, democratul cu cel mai înalt rang în Comisia de anchetă a Camerei Reprezentanţilor însărcinată cu scandalul Epstein, a acuzat joi Casa Albă că ascunde în continuare acuzaţii împotriva preşedintelui american Donald Trump şi a cerut audierea președintelui american.

Democraţii cer audierea lui Trump în baza unor ultime dezvăluiri de presă. Potrivit acestor dezvăluiri, Departamentul de Justiţie ascunde documente în care apar acuzaţii ale unei femei care spune că a fost agresată sexual pe când era minoră de către Jeffrey Epstein şi de către Donald Trump.

„Acestea sunt documente care-l acuză pe preşedintele Statelor Unite de fapte foarte grave de violenţă sexuală”, a insistat Robert Garcia.

Dispute între soții Clinton și republicanii din comisie

Mărturia soţilor Clinton vine după câteva luni de dispute cu James Comer. Convocaţi iniţial la audieri în octombrie, Bill şi Hillary Clinton au refuzat să se prezinte. Ameninţați cu deschiderea unor proceduri privind obstrucţionarea Congresului, cei doi au acceptat până la urmă să fie audiați.

Totuși, au cerut audieri publice, pentru a evita o instrumentalizare a declaraţiilor lor de către republicani. Solicitarea nu a fost acceptată. Audierile nu sunt publice, însă înregistrările lor urmează să fie dezvăluite la finalul anchetei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire la Milano: doi morți și 38 de răniți / Posibilele cauze ale accidentului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nadine a trecut prin multe drame, căzuse în patima alcoolului. Nu se rezuma la un pahar, ci la câteva sticle de vin pe zi: „Copilul m-a motivat să mă pun la loc!” A dat Bac-ul la 44 de ani, a plecat din România și nu s-a mai știut nimic de ea. Imaginea care a apărut acum a stârnit multe reacții
Viva.ro
Nadine a trecut prin multe drame, căzuse în patima alcoolului. Nu se rezuma la un pahar, ci la câteva sticle de vin pe zi: „Copilul m-a motivat să mă pun la loc!” A dat Bac-ul la 44 de ani, a plecat din România și nu s-a mai știut nimic de ea. Imaginea care a apărut acum a stârnit multe reacții
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
GSP.RO
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Avantaje.ro
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

O voluntară de 20 de ani a salvat viața unui bărbat căzut inconștient în Baia Mare: „Timpul s-a măsurat în bătăi de inimă”
Știri România 23:25
O voluntară de 20 de ani a salvat viața unui bărbat căzut inconștient în Baia Mare: „Timpul s-a măsurat în bătăi de inimă”
Expoziția care explică cum a ajuns Mihai Eminescu un superstar cultural. Pornește din punctul zero al iconografiei „poetului nepereche”: faimoasa fotografie realizată în 1869, la Praga
Știri România 21:00
Expoziția care explică cum a ajuns Mihai Eminescu un superstar cultural. Pornește din punctul zero al iconografiei „poetului nepereche”: faimoasa fotografie realizată în 1869, la Praga
Parteneri
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Adevarul.ro
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici
Fanatik.ro
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România”
„Survivor România”, 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România”, 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
ObservatorNews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului