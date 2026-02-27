Bill Clinton reiterează că nu a știut nimic despre infracțiunile sexuale comise de Jeffrey Epstein

„Nu am văzut şi nu am făcut nimic rău”, a declarat Bill Clinton, președinte al Statelor Unite în perioada 1993 – 2001, într-o declaraţie preliminară publicată pe X.

„Chiar şi privind în urmă nu am văzut nimic care să mă alerteze”, a insistat fostul lider democrat de la Casa Albă, reafirmând că s-a distanţat de Jeffrey Epstein cu mai mult de zece ani înainte de moartea acestuia din urmă în închisoare, în august 2019.

Republicanul James Comer, preşedintele comisiei de anchetă în dosarul Epstein, a declarat înaintea audierii lui Bill Clinton că are „multe întrebări” să-i pună fostului preşedinte, care a călătorit, potrivit lui, „de cel putin 27 de ori” la bordul avionului privat al lui Jeffrey Epstein, iar cel din urmă s-a dus „de 17 ori” la Casa Albă în timpul mandatului său.

Democrații insistă pentru audierea lui Donald Trump

La rândul lor, aleşii democraţi au reluat cererea cu privire la audierea președintui republican în exercițiu Donald Trump. „Să fim cinstiţi, ne adresăm azi preşedintelui greşit”, a declarat un alt membru al comisiei, Suhas Subramanyam.

„Preşedintele Trump este cel care ne blochează ancheta. Preşedintele Trump este cel care vrea să muşamalizeze acest scandal”, a acuzat alesul democrat din statul Virginia.

Bill Clinton și Donald Trump pot fi văzuți de mai multe ori împreună cu Epstein

La fel ca Bill Clinton, Donald Trump apare de multe ori în dosarul Epstein, fără să-i fi fost imputată vreodată vreo faptă reprobabilă.

În imagini făcute publice recent de către Departamentul american al Justiției, Bill Clinton apare alături de Jeffrey Epstein la evenimente mondene, dar şi în cadre private, uneori alături de femei ale căror fețe au fost cenzurate înainte de publicarea documentelor. Într-una dintre imagini fostul președinte american apare într-o cadă de hidromasaj.

Bill Clinton a dat deja asigurări, în mai multe rânduri, că nu ştiut nimic despre infracţiunile defunctului finanţist, care a pledat vinovat, în 2008, de solicitare de prostituţie de la o minoră şi a ispăşit o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

Fostul lider de la Casa Albă a declarat că nu a mai vorbit cu Epstein cu mai mult de zece ani înainte de moartea sa în închisoare, în 2019, în primul mandat de președinte al lui Donald Trump. Această linie de apărare a fost amintită joi de către soţia sa, Hillary Clinton, audiată de asemenea de membrii comisiei.

Hillary Clinton își apără soțul și cere la rândul ei audierea lui Donald Trump

Potrivit lui Hillary Clinton, „marea manjoritate a persoanelor care a avut contacte cu el (Epstein – n.r.), înainte să-şi recunoască vinovăţia, în 2008, nu ştia ce făcea”.

La fel ca soţia sa, Bill Clinton a fost audiat într-o sală municipală din orăşelul Chappaqua, la nord de New York, unde cuplul deţine o casă.

Hillary Clinton a repetat joi că nu s-a întâlnit niciodată cu Jeffrey Epstein şi a fost combativă în faţa membrilor comisiei, majoritatea republicani.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct președintelui nostru actual să ofere explicații sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a declarat soția fostului președinte democrat Bill Clinton.

Casa Albă este acuzată că ascunde informații

Robert Garcia, democratul cu cel mai înalt rang în Comisia de anchetă a Camerei Reprezentanţilor însărcinată cu scandalul Epstein, a acuzat joi Casa Albă că ascunde în continuare acuzaţii împotriva preşedintelui american Donald Trump şi a cerut audierea președintelui american.

Democraţii cer audierea lui Trump în baza unor ultime dezvăluiri de presă. Potrivit acestor dezvăluiri, Departamentul de Justiţie ascunde documente în care apar acuzaţii ale unei femei care spune că a fost agresată sexual pe când era minoră de către Jeffrey Epstein şi de către Donald Trump.

„Acestea sunt documente care-l acuză pe preşedintele Statelor Unite de fapte foarte grave de violenţă sexuală”, a insistat Robert Garcia.

Dispute între soții Clinton și republicanii din comisie

Mărturia soţilor Clinton vine după câteva luni de dispute cu James Comer. Convocaţi iniţial la audieri în octombrie, Bill şi Hillary Clinton au refuzat să se prezinte. Ameninţați cu deschiderea unor proceduri privind obstrucţionarea Congresului, cei doi au acceptat până la urmă să fie audiați.

Totuși, au cerut audieri publice, pentru a evita o instrumentalizare a declaraţiilor lor de către republicani. Solicitarea nu a fost acceptată. Audierile nu sunt publice, însă înregistrările lor urmează să fie dezvăluite la finalul anchetei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE