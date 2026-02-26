„Să-l aducem pe preşedintele Trump în faţa Comisiei noastre pentru a răspunde la întrebări”, a declarat el la Chappaqua, înaintea unei audieri a fostei şefe a diplomaţiei americane, Hillary Clinton, cu privire la presupuse legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Fostul preşedinte democrat Bill Clinton, soţul lui Hillary Clinton, urmează să fie audiat vineri.

Hillary Clinton cere, la rândul ei, audierea lui Donald Trump

Hillary Clinton a cerut, de asemenea, ca Donald Trump să fie chemat în Congres să depună mărturie sub jurământ despre legăturile pe care le-a avut cu Jeffrey Epstein.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (…) i-ar cere direct președintelui nostru actual să ofere explicații sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a declarat soția fostului președinte democrat Bill Clinton în declarația sa de deschidere în fața comisiei dominate de republicani.

Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 26, 2026

„După cum știm cu toții, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan”, și-a exprimat ea regretul, conform textului declarației, care a fost publicat pe X.

„M-ați constrâns să depun mărturie, știind foarte bine că nu am nicio informație care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenția de la acțiunile președintelui Trump și a le mușamaliza în pofida apelurilor legitime de răspunsuri”, a adăugat Hillary Clinton, reiterând că nu avea cunoștință de acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein și nu-și amintește să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea lui Hillary Clinton, suspendată din cauza difuzării unei fotografii

Donald Trump și Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, susțin că au întrerupt legăturile cu Epstein cu mult înainte de moartea acestuia în închisoarea din New York, în august 2019, și că nu au fost la curent cu infracțiunile sexuale ale acestuia.

Audierea lui Hillary Clinton a fost suspendată din cauza publicării unei fotografii din timpul întâlnirii cu membrii comisiei.

Lauren Boebert, membră din Colorado în Camera Reprezentanților, a trimis foografia respectivă comentatorului de extremă-dreapta Benny Johnson, care a postat-o pe rețelele de socializare, precizând sursa.

Nick Merrill, consilier al soților Clinton, le-a declarat reporterilor prezenți la Chappaqua că audierea a fost suspendată „până se află de unde provine fotografia și de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile”.

Departamentul de Justiție al SUA este acuzat că ascunde informații compromițătoare despre Donald Trump

Audierea nu este publică, dar înregistrarea acesteia ar urma să fie publicată mai târziu, probabil vineri seară, când Bill Clinton va fi audiat la rândul său, notează AFP.

Anterior, Robert Garcia a acuzat Departamentul de Justiție că nu a publicat documentele care conțin acuzațiile de abuz sexual asupra unei minore formulate împotriva lui Donald Trump.

La rândul lui, Donald Trump a negat în repetate rânduri orice abatere în relația sa cu Epstein și a susținut recent că a fost „total exonerat”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE