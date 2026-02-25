Gates califică relația cu Epstein drept „o greșeală uriașă” și respinge orice faptă ilicită

Gates a declarat că a început să-l întâlnească pe Epstein în 2011, la trei ani după ce acesta pledase vinovat pentru acuzații de abuz sexual asupra unei minore. „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu Epstein”, a spus Gates, subliniind că întâlnirile vizau strângerea de fonduri pentru sănătatea globală. „Nu am făcut nimic ilicit. Nu am văzut nimic ilicit”, a adăugat el.

Deși soția sa de atunci, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea încă din 2013, Gates a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014. „Ca să-i dau credit, a fost întotdeauna cam sceptică în privința chestiei cu Epstein”, a recunoscut Gates. Miliardarul a mai spus că, deși a participat la întâlniri în mai multe locații, precum Germania, Franța și SUA, nu a vizitat niciodată insula privată a lui Epstein și nu a petrecut nopți acolo.

Aventuri extraconjugale și presupuse presiuni: noi detalii despre relația dintre Gates și Epstein

În timpul aceleiași întâlniri, Gates a recunoscut că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia, dar a subliniat că acestea nu erau victimele lui Epstein. „Am avut aventuri, una cu un jucător de bridge rus care m-a întâlnit la evenimente de bridge și una cu un fizician nuclear rus pe care l-am cunoscut prin intermediul unor activități de afaceri”, a explicat Gates. Acesta a mai spus că Boris Nikolic, fost consilier științific și apropiat al lui Epstein, era la curent cu aceste relații și le-a dezvăluit lui Epstein.

Epstein ar fi amenințat că va dezvălui o aventură a lui Gates cu o tânără din Rusia, cunoscută de miliardar în 2010. Epstein i-ar fi plătit acesteia cursuri de programare software în 2013, iar patru ani mai târziu i-ar fi cerut lui Gates să ramburseze suma respectivă. Într-un e-mail din 2013, Epstein i-ar fi scris lui Nikolic despre o potențială „dispută conjugală” a lui Gates, avertizând că aceste incidente ar putea afecta imaginea publică a miliardarului și a fostei sale soții, Melinda.

Gates admite impactul asupra Fundației și își exprimă regretul pentru asocierea cu Epstein

Gates a recunoscut că legătura cu Epstein a afectat percepția publicului despre Fundația Gates, una dintre cele mai mari organizații filantropice din lume. „Este, cu siguranță, opusul valorilor Fundației și obiectivelor Fundației”, a declarat el. „Munca noastră este foarte sensibilă la reputație. Adică, oamenii pot alege să lucreze cu noi sau nu.”

Un purtător de cuvânt al Fundației a confirmat că Gates organizează periodic întâlniri cu personalul și a abordat sincer întrebările despre relația sa cu Epstein. Totodată, Gates a admis că asocierea sa cu fostul finanțator a contribuit la îmbunătățirea imaginii publice a acestuia înainte de moartea sa controversată în 2019.

Reflectând asupra evenimentelor, Gates a declarat: „Faptul că știu ce știu acum înrăutățește situația, nu doar în ceea ce privește crimele sale din trecut, ci și acum e clar că a existat un comportament negativ continuu.”

Miliardarul a subliniat că regretă profund influența pe care întâlnirile sale cu Epstein au avut-o asupra Fundației Gates și asupra persoanelor apropiate. „Îmi cer scuze celorlalți oameni care sunt atrași în asta din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a încheiat Gates.

Zeci de interviuri ale FBI din ancheta legată de Jeffrey Epstein lipsesc din arhiva publicată de Departamentul de Justiție în ianuarie 2026. Printre acestea se numără mărturii privind o femeie care l-a acuzat pe Donald Trump de agresiune sexuală.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea. Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.