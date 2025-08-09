Dezvăluiri incendiare

Valdson Vieira Cotrin, care conducea reședința lui Epstein din Paris, a declarat că nu poate accepta verdictul oficial de sinucidere și se teme că propria sa viață este în pericol. De asemenea, el a spus că este convins că Virginia Giuffre, victima lui Epstein, care l-a acuzat pe prințul Andrew de viol și care s-a sinucis în aprilie, a fost victima unui delict.

Cotrin a făcut, de asemenea, afirmația extraordinară conform căreia Epstein i-a spus că i s-a oferit un post de către Donald Trump în prima sa administrație, în 2016 – dar că Epstein l-a refuzat. Nu există dovezi că acuzația este adevărată, iar Trump a susținut că a încetat să mai vorbească cu Epstein în 2004, după ce s-au certat din cauza unei înțelegeri comerciale.

Însă amintirea lui Cotrin despre o conversație cu șeful său va alimenta o cerere tot mai mare pentru publicarea integrală a dosarelor Epstein – tezaurul de documente din anchetele penale privind finanțatorul, unde apar celebrități și politicieni, posibil inclusiv Trump.

În interviul său exclusiv acordat publicației Telegraph, Cotrin, vorbind oficial pentru prima dată, a mai susținut:

Prințul Andrew, acuzat că a întreținut relații sexuale cu o adolescentă de 13 ani, l-a vizitat pe Epstein în Saint-Tropez, împreună cu un fotograf britanic faimos pentru a realiza fotografii cu fete goale.

Prințul Andrew a fost un oaspete frecvent la reședința lui Epstein din Paris, cu gărzi de corp regale plătite de contribuabilii britanici.

Ghislaine Maxwell era „șefa autoritară” care dădea ordinele în casa Epstein

Epstein i-a dat bani lui Woody Allen pentru a-și finanța unul dintre filmele sale

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Fotografii cu prietenii celebri

Cotrin deține în continuare o serie de fotografii făcute cu prietenii lui Epstein, inclusiv o fotografie cu el și Bill Clinton în așa-numitul Lolita Express, avionul privat al lui Epstein pe care acesta îl folosea pentru a trafica minore în scopuri sexuale.

Existența fotografiei care îl înfățișează pe Clinton la bordul avionului lui Epstein va alimenta, de asemenea, cererile ca fostul președinte să dezvăluie toate relațiile sale cu Epstein.

Clinton a primit marți o citație, cerându-i să depună dovezi unei comisii din Congres care îl investighează pe finanțator. Cotrin a distribuit și o fotografie cu el și Epstein, făcută în ianuarie 2019 cu avionul său privat, care ar putea fi una dintre ultimele fotografie cu finanțatorul.

Epstein zâmbește și este relaxat și, evident, poartă un hanorac al Forțelor de Apărare ale Israelului. Epstein a fost acuzat de mult timp că ar fi agent al Mossad-ului, serviciul de informații al Israelului, deși luna trecută fostul său avocat a declarat pentru Telegraph că Epstein obișnuia să râdă de această afirmație.

„Iubea prea mult viața”

Cotrin, care era majordomul, șoferul și bucătarul lui Epstein la Paris, și-a amintit cum l-a condus pe șeful său la aeroportul Le Bourget din Paris pentru a prinde un zbor spre New York, unde a fost arestat la aterizare pe 6 iulie 2019.

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Epstein, în vârstă de 66 de ani, a fost acuzat de trafic sexual cu fete minore și a fost reținut în arest preventiv. A fost găsit spânzurat în celula sa pe 10 august. Însă Cotrin insistă că Epstein nu s-ar fi sinucis niciodată. Epstein îi spusese că plănuia să negocieze cu judecătorul din acest caz pentru a obține eliberarea pe cauțiune.

„Sunt ca fratele său [Mark Epstein]. Nu cred că a fost o sinucidere. Iubea prea mult viața”, a spus fostul majordom.

Totodată, acesta și-a amintit că l-a văzut pe Epstein pentru ultima dată relaxat și vorbise despre mai multe investiții în insulele sale – cumpărase discret o a doua, pe care Cotrin a vizitat-o – precum și despre a petrece mai mult timp la Paris.

„L-am dus cu mașina la aeroportul din Le Bourget. Era sâmbătă, pentru că luni trebuia să se prezinte în fața judecătorului cu privire la toate aceste acuzații.”

Teorii ale conspirației

Departamentul de Justiție a publicat aproape 11 ore de înregistrări video de supraveghere din afara celulei lui Epstein din Centrul Corecțional Metropolitan din Manhattan, dar un minut crucial, între orele 23:58:58 și miezul nopții, lipsea. Acest lucru a alimentat și mai mult teoriile conspirației conform cărora Epstein ar fi fost ucis pentru a-l reduce la tăcere.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Cotrin îi rămâne extrem de loial lui Epstein și insistă că nu și-a văzut niciodată șeful zbenguindu-se – darămite făcând sex – cu fete minore. El a spus că tinerele erau angajate să-i facă masaje lui Epstein și să-i taie unghiile. „Fetele îi făceau asta, dar totul se oprea aici”, a spus el.

Cotrin a oferit o perspectivă extraordinară asupra lumii lui Epstein – și a oamenilor bogați și faimoși care treceau pe la el. Cotrin, care are cetățenii franceză și braziliană, a lucrat pentru Epstein timp de 18 ani, administrând somptuosul său apartament parizian cu opt dormitoare de pe Avenue Foch, cu vedere la Arcul de Triumf. Locuia într-un apartament mansardat la etajul șase.

Dar a lucrat și de zeci de ori la proprietățile lui Epstein din New York, Palm Beach, Florida și pe Little St James, insula privată din Caraibe a lui Epstein unde se spune că violat tinere, adesea minore.

„A avut încredere deplină în mine”, a spus Cotrin.

Epstein își vizita reședința din Paris „timp de o săptămână, aproximativ la fiecare două luni”, iar Cotrin era trimis în străinătate pentru a găti pentru prieteni celebri.

„Putea fi o cină cu Ehud Barak, Bill Gates. Epstein angaja bucătari de top din New York sau Paris și apoi mă ruga să le arăt ce făceam pentru că îi plăcea”, își amintește el. Nu există nicio sugestie că vreunul dintre demnitari ar fi fost implicat în relația cu femeile angajate de Epstein, iar Cotrin a afirmat că nu a văzut nimic nepotrivit.

Președintele Donald Trump este presat să publice în întregime dosarele Epstein. Conform Bloomberg, FBI a secretizat numele lui Trump în documentele pregătite pentru a fi făcute publice. Surse din cadrul FBI susțin că numele lui Trump a fost anonimizat pe motiv că președintele american era la acea vreme un simplu cetățean, nu un funcționar public.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE