Dezvăluiri incendiare

Valdson Vieira Cotrin, care conducea reședința lui Epstein din Paris, a declarat că nu poate accepta verdictul oficial de sinucidere și se teme că propria sa viață este în pericol. De asemenea, el a spus că este convins că Virginia Giuffre, victima lui Epstein, care l-a acuzat pe prințul Andrew de viol și care s-a sinucis în aprilie, a fost victima unui delict.

Cotrin a făcut, de asemenea, afirmația extraordinară conform căreia Epstein i-a spus că i s-a oferit un post de către Donald Trump în prima sa administrație, în 2016 – dar că Epstein l-a refuzat. Nu există dovezi că acuzația este adevărată, iar Trump a susținut că a încetat să mai vorbească cu Epstein în 2004, după ce s-au certat din cauza unei înțelegeri comerciale.

Însă amintirea lui Cotrin despre o conversație cu șeful său va alimenta o cerere tot mai mare pentru publicarea integrală a dosarelor Epstein – tezaurul de documente din anchetele penale privind finanțatorul, unde apar celebrități și politicieni, posibil inclusiv Trump.

În interviul său exclusiv acordat publicației Telegraph, Cotrin, vorbind oficial pentru prima dată, a mai susținut:

  • Prințul Andrew, acuzat că a întreținut relații sexuale cu o adolescentă de 13 ani, l-a vizitat pe Epstein în Saint-Tropez, împreună cu un fotograf britanic faimos pentru a realiza fotografii cu fete goale.
  • Prințul Andrew a fost un oaspete frecvent la reședința lui Epstein din Paris, cu gărzi de corp regale plătite de contribuabilii britanici.
  • Ghislaine Maxwell era „șefa autoritară” care dădea ordinele în casa Epstein
  • Epstein i-a dat bani lui Woody Allen pentru a-și finanța unul dintre filmele sale
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Fotografii cu prietenii celebri

Cotrin deține în continuare o serie de fotografii făcute cu prietenii lui Epstein, inclusiv o fotografie cu el și Bill Clinton în așa-numitul Lolita Express, avionul privat al lui Epstein pe care acesta îl folosea pentru a trafica minore în scopuri sexuale.

Existența fotografiei care îl înfățișează pe Clinton la bordul avionului lui Epstein va alimenta, de asemenea, cererile ca fostul președinte să dezvăluie toate relațiile sale cu Epstein. 

Clinton a primit marți o citație, cerându-i să depună dovezi unei comisii din Congres care îl investighează pe finanțator. Cotrin a distribuit și o fotografie cu el și Epstein, făcută în ianuarie 2019 cu avionul său privat, care ar putea fi una dintre ultimele fotografie cu finanțatorul.

Epstein zâmbește și este relaxat și, evident, poartă un hanorac al Forțelor de Apărare ale Israelului. Epstein a fost acuzat de mult timp că ar fi agent al Mossad-ului, serviciul de informații al Israelului, deși luna trecută fostul său avocat a declarat pentru Telegraph că Epstein obișnuia să râdă de această afirmație.

„Iubea prea mult viața”

Cotrin, care era majordomul, șoferul și bucătarul lui Epstein la Paris, și-a amintit cum l-a condus pe șeful său la aeroportul Le Bourget din Paris pentru a prinde un zbor spre New York, unde a fost arestat la aterizare pe 6 iulie 2019.

Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Recomandări
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Epstein, în vârstă de 66 de ani, a fost acuzat de trafic sexual cu fete minore și a fost reținut în arest preventiv. A fost găsit spânzurat în celula sa pe 10 august. Însă Cotrin insistă că Epstein nu s-ar fi sinucis niciodată. Epstein îi spusese că plănuia să negocieze cu judecătorul din acest caz pentru a obține eliberarea pe cauțiune.

„Sunt ca fratele său [Mark Epstein]. Nu cred că a fost o sinucidere. Iubea prea mult viața”, a spus fostul majordom.

Totodată, acesta și-a amintit că l-a văzut pe Epstein pentru ultima dată relaxat și vorbise despre mai multe investiții în insulele sale – cumpărase discret o a doua, pe care Cotrin a vizitat-o – precum și despre a petrece mai mult timp la Paris.

„L-am dus cu mașina la aeroportul din Le Bourget. Era sâmbătă, pentru că luni trebuia să se prezinte în fața judecătorului cu privire la toate aceste acuzații.”

Teorii ale conspirației

Departamentul de Justiție a publicat aproape 11 ore de înregistrări video de supraveghere din afara celulei lui Epstein din Centrul Corecțional Metropolitan din Manhattan, dar un minut crucial, între orele 23:58:58 și miezul nopții, lipsea. Acest lucru a alimentat și mai mult teoriile conspirației conform cărora Epstein ar fi fost ucis pentru a-l reduce la tăcere.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Cotrin îi rămâne extrem de loial lui Epstein și insistă că nu și-a văzut niciodată șeful zbenguindu-se – darămite făcând sex – cu fete minore. El a spus că tinerele erau angajate să-i facă masaje lui Epstein și să-i taie unghiile. „Fetele îi făceau asta, dar totul se oprea aici”, a spus el.

Cotrin a oferit o perspectivă extraordinară asupra lumii lui Epstein – și a oamenilor bogați și faimoși care treceau pe la el. Cotrin, care are cetățenii franceză și braziliană, a lucrat pentru Epstein timp de 18 ani, administrând somptuosul său apartament parizian cu opt dormitoare de pe Avenue Foch, cu vedere la Arcul de Triumf. Locuia într-un apartament mansardat la etajul șase.

Dar a lucrat și de zeci de ori la proprietățile lui Epstein din New York, Palm Beach, Florida și pe Little St James, insula privată din Caraibe a lui Epstein unde se spune că violat tinere, adesea minore.

„A avut încredere deplină în mine”, a spus Cotrin.

Epstein își vizita reședința din Paris „timp de o săptămână, aproximativ la fiecare două luni”, iar Cotrin era trimis în străinătate pentru a găti pentru prieteni celebri.

„Putea fi o cină cu Ehud Barak, Bill Gates. Epstein angaja bucătari de top din New York sau Paris și apoi mă ruga să le arăt ce făceam pentru că îi plăcea”, își amintește el. Nu există nicio sugestie că vreunul dintre demnitari ar fi fost implicat în relația cu femeile angajate de Epstein, iar Cotrin a afirmat că nu a văzut nimic nepotrivit.

Președintele Donald Trump este presat să publice în întregime dosarele Epstein. Conform Bloomberg, FBI a secretizat numele lui Trump în documentele pregătite pentru a fi făcute publice. Surse din cadrul FBI susțin că numele lui Trump a fost anonimizat pe motiv că președintele american era la acea vreme un simplu cetățean, nu un funcționar public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Un clip realizat de MAI, val de ironii pe internet: „Mie îmi place cum i-a pus pe hold pe tâlhari ca să-și pună vestele”
Știri România 17:15
Un clip realizat de MAI, val de ironii pe internet: „Mie îmi place cum i-a pus pe hold pe tâlhari ca să-și pună vestele”
Vlad Zgărdău, care a murit în tragedia aviatică de la Arad, era un pilot WizzAir din București. Alături de el, un tânăr de 18 ani care visa să zboare
Știri România 15:49
Vlad Zgărdău, care a murit în tragedia aviatică de la Arad, era un pilot WizzAir din București. Alături de el, un tânăr de 18 ani care visa să zboare
Parteneri
Diplomatul Teodor Baconschi: „Lui Ion Iliescu nu-i datorăm libertatea și nici democrația: ambele au fost obținute în pofida lui“
Adevarul.ro
Diplomatul Teodor Baconschi: „Lui Ion Iliescu nu-i datorăm libertatea și nici democrația: ambele au fost obținute în pofida lui“
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici
Fanatik.ro
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Stiri Mondene 16:56
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Ce alimente te ajută să slăbești. Mihaela Bilic le consumă des, iar rezultatele se văd. „Așa făceau bunicii”
Stiri Mondene 16:51
Ce alimente te ajută să slăbești. Mihaela Bilic le consumă des, iar rezultatele se văd. „Așa făceau bunicii”
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc
ObservatorNews.ro
"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD.ro
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 18:00
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Politică 16:20
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală
Fanatik.ro
Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea