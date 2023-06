„Bine, John, te-am scris!” Elevii de la Pedagogic, bucuroși că le-a căzut „Ion”, de Liviu Rebreanu, la Bac

„Eminescule, dacă mă auzi, să nu pici la bac anul ăsta!” Asta a exclamat una dintre elevele care au dat examenul de bacalaureat la Colegiul Național „Elena Cuza” din Capitală când, zilele trecute, a văzut o statuie a poetului. Asta povestește mama unei eleve altor părinți, în timp ce așteapt emoționați în fața centrului de examen, în timpul probei la limba și literatura română.

Fetei i s-a împlinit dorința: căci liceenii au avut de ales dintre două romane, „Ion” de Liviu Rebreanu sau „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu.

„Ion” nu a mai picat la Bac din 2017, când elevii de la profilul Real au avut la ultimul subiect de scris un eseu despre „particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ de Liviu Rebreanu sau Ioan Slavici”. Anterior, în 2016, cei de la Uman au avut de caracterizat „relația dintre două personaje dintr-un roman psihologic”, unde puteau alege și romanul lui Liviu Rebreanu.

După ieșirea de la proba la română de la Bac, elevii se consultă pe rezolvări

Elevilor le-a plăcut subiectul

Doar opt părinți erau în jurul orei 11.00 în spatele Colegiului Național „Elena Cuza” din București. Aici au susținut examenul atât elevi de la „Elena Cuza”, cât și de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. Pe o stradă aflată în șantier, părinții așteptau copiii lângă un excavator aflat chiar lângă școală. Unii dintre ei își aprindeau câte o țigară în așteptarea copiilor, iar pe fundal se auzeau utilajele care lucrau la strada în construcții.

Chiar dacă în curtea liceului elevii au sărit în sus de bucurie și au exclamat „Să trăiești, Ion!” „Bine, John, te-am scris!” sau „Mama lui de Ion, să fie note mari!”, nu pentru toți au fost acestea operele favorite. Cei mai mulți dintre elevii cu care am vorbit au spus că se așteptau să fie la subiectul al III-lea romanul „Moromeții”, dat fiind faptul că este primul an de când a început pandemia când a fost reintrodus în programa de examen.

„Tremură carnea pe mine de la emoții, de parcă dau eu examenul”, ne-a spus o bunică care își aștepta nepoata în fața liceului.

„Am învățat în ultimele 10 ore, ascultând Psihotrop”

Alexandra are un tricou larg pe care scrie La Casa del Papel și iese relaxată din curtea școlii, chiar dacă ar fi sperat ca azi să pice „Alexandru Lăpușneanul”, de Costache Negruzzi, la subiectul al III-lea. Alexandra nu a luat meditații și spune că a învățat de fapt „în ultimele 10 ore, ascultând Psihotrop. Atât.” Are trei opțiuni pentru facultate: Psihologie, Arhitectură și Arte. Și se așteaptă la nota 6.

Alexandra, cu tricou La casa de Papel, spune că a învățat puțin la română, în timp ce asculta muzica de la Psihotrop

În timp ce se apropia ora 12:00, când se termina prima probă de la examenul maturității, tot mai mulți elevi s-au strâns în fața școlii. Reacțiile au început să curgă lanț, majoritatea pozitive, elevii fiind mulțumiți cu subiectul: „A fost mai ușor decât în alți ani”, a spus unul dintre ei.

Totuși, primul exercițiu a început să stârnească contradicții între colegi. Aici, elevii au trebuit să scrie sensul secvenței din text „cu bună seamă”. Unii dintre ei au scris „bineînțeles” sau „nesilit”. „Era ușor, dar face diferența între 9,4 și 10”, a spus una dintre eleve în discuția despre sinonim.

Ce spun viitorii profesori

Maria a urmat profilul pedagogic la „Elena Cuza” și va merge să susțină examenul de titularizare. Între timp, ea s-a înscris și la Facultatea de Psihologie, aici, în București. Maria dorește o carieră în învățământ și crede că salariul unui profesor debutant trebuie să fie de minim 4.000 de lei și i se pare că „greva a fost benefică pentru că știu că ne trebuie și nouă salarii decente pentru a trăi în această țară”.

„Să fie înțelegător, să aibă răbdare, să fie apropiat de cei mici, de elevi, și să poată să insufle acestora tot ce a învățat și el”. Așa arată portretul unui profesor ideal din perspectiva Mariei care din toamnă speră să predea și ea.

Și Iustina a fost tot la profilul pedagogic și dorește și ea să intre în învățământ. „La profesori cred că este foarte important să îți placă ce faci și vocația să fie prima motivație, dar, ca în orice domeniu, este important și salariul”, spune absolventa despre greva profesorilor. Ea nu a înțeles-o la început pentru că se gândea că pierde ultimele momente din liceu, inclusiv absolvirea. Dar apoi și-a dat seama cât e de importantă pentru viitorii ei colegi și i-a susținut.

Doi dintre elevi vor să trăiască visul american

Nico a ieșit printre primii elevi din sala de examen și, de când a ieșit din școală, și-a pus ochelarii de soare și căștile pe cap. Acum, după liceu, Nico vrea să se ocupe cu design de jocuri video. „Probabil îmi voi lua un an de pauză și apoi voi merge la o facultate în străinătate, aș vrea în America, pentru că în România nu există ceva pe game design”, a spus Nico. El se ocupă deja cu realizarea de jocuri video, de la poveste, la scriere de cod și legislație: „În România nu prea avem firme care să se ocupe de așa ceva, dar la firmele mari din străinătate, majoritate angajaților sunt români”.

Nico visează la o cariară în domeniul jocurilor video

Rareș Marghescu și-a ascultat intuiția care acum două zile i-a spus că va fi „Ion” la Bac și pe acesta l-a învățat cel mai bine. Rareș face scrimă de performanță de 10 ani, după cum ne-a povestit și tatăl lui care îl aștepta în fața școlii. Anul viitor, Rareș va merge în America la facultate, pe IT și Business, după ce vara aceasta va zbura peste ocean pentru un program de vară. „Voi rămâne acolo, dacă mergi în America, rămâi în America, știi cum e”, a mai adăugat Rareș.

Nu toți vor să urmeze o facultate

Chiar dacă majoritatea celor cu care am vorbit care au dat Bacul la „Elena Cuza” vor să urmeze o facultate, mai sunt și unii care nu s-au hotărât încă. Rareș Florescu spune că „după liceu voi face tot ce fac și acum, adică voi cânta la nunți. La mine Bacul nu prea contează”. Totuși, Rareș e optimist: „Eu sunt și deștept… în a VIII-a m-am așteptat la 8 și am luat 9,5. Cred că așa va fi și acum. Am scris tot, am scris nouă pagini”.

Rareș și tatăl său, bucuroși la ieșirea de la prima probă de la Bac foto: Dumitru Angelescu

Alți elevi ne-au spus că încă nu s-au hotărât ce vor face după Bac. Întâi vor să vadă nota și apoi se vor hotărî dacă vor urma o facultate.

Astăzi a fost prima probă la Examenul de Bacalaureat, la Limba și Literatura Română. Mâine elevii vor susține a doua probă, Matematică sau Istorie, în funcție de profil.

