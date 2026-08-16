Reduceri de până la 50% la Altex, Media Galaxy și Brico

Campania „Black Friday de vară” organizată de Altex, Media Galaxy și Brico se desfășoară timp de o săptămână, în perioada 13-19 august, atât în magazine, cât și online iar reducerile ajung până la 50% la electrocasnice mici, produse pentru gătit și veselă, dar și la articole Smart Home, iluminat și produse electrice, scrie Wall-Street.ro.

Pentru cafea, băuturi și hrană pentru animale sunt anunțate reduceri de până la 45%, iar telefoanele, tabletele, produsele de îngrijire personală, anvelopele, articolele pentru transportul bebelușilor și seturile LEGO pot avea prețuri cu până la 40% mai mici.

La televizoare, electrocasnice mari, laptopuri, monitoare, produse audio-video și foto, aparate de aer condiționat și periferice IT, reducerile anunțate ajung până la 30%. Produsele de gaming au discounturi de până la 25%, iar la unele trotinete electrice reducerea poate ajunge la 1.000 de lei.

Televizoare cu mii de lei mai ieftine și telefoane reduse cu peste 1.500 de lei

În unele magazine, diferența dintre prețul afișat înaintea promoției și cel din această perioadă ajunge la câteva mii de lei. Observator notează că, pentru anumite modele de televizoare, reducerile ajung până la aproximativ 3.000 de lei, iar în cazul telefoanelor discounturile pot depăși 1.500 de lei. Frigiderele și mașinile de spălat sunt, în unele cazuri, cu aproximativ 20% mai ieftine.

Reducerile diferă însă de la produs la produs, iar procentul maxim anunțat de un comerciant nu se aplică întregii game.

Mobilier de grădină, scule și materiale pentru casă, reduse cu până la 50%

„Black Friday de vară” nu se limitează la electronice și electrocasnice. La Brico sunt anunțate reduceri de până la 50% pentru mobilier de grădină, pavilioane, grătare, decking, garduri, scule electrice, unelte, vopsele, tencuieli și corpuri de iluminat pentru interior și exterior. La produsele pentru baie și bucătărie, precum căzi, cabine de duș, mobilier de baie, lavoare, chiuvete și baterii, reducerile ajung până la 40%.

Rafturile și cutiile pentru depozitare au discounturi de până la 35%, gresia, parchetul și unele uși de interior și exterior sunt reduse cu până la 30%, iar boilerele și instanturile pe gaz au reduceri de până la 20%.

Flanco are Black Friday de vară tot până pe 19 august

Și Flanco organizează o campanie „Black Friday de vară” între 13 și 19 august 2026, potrivit regulamentului publicat de retailer.

În aceeași perioadă, compania derulează și o promoție separată prin care anumite produse selectate beneficiază de un discount suplimentar de până la 20% pentru membrii aplicației Flanco Smart Discounter.

Telefoanele și produsele IT, printre cele mai căutate

Reducerile vin într-o perioadă în care românii sunt mult mai atenți la ceea ce cumpără. În magazine, cele mai importante creșteri ale cererii sunt observate în zona IT și comunicații, mulți clienți alegând această perioadă pentru a-și schimba telefoanele mai vechi. Interes există și pentru electrocasnice, în special pentru modelele cu un consum mai redus de energie.

Aparatele de aer condiționat au fost, de asemenea, căutate în această vară, iar televizoarele continuă să atragă cumpărători atunci când sunt incluse în promoții consistente. În comerțul online, datele prezentate de Știrile ProTV arată o creștere a vânzărilor de electronice și produse farmaceutice în 2026, în timp ce produsele de înfrumusețare și jucăriile au înregistrat scăderi.

Românii amână cumpărăturile și așteaptă promoțiile

Campaniile agresive din august apar într-un moment dificil pentru piața de electronice și electrocasnice. În primul trimestru din 2026, vânzările de electrocasnice mari din România au scăzut cu aproximativ 15%, iar cele de electrocasnice mici cu 5%, potrivit datelor GfK Market Intelligence citate de News.ro. Piața electro-IT a avut un recul de aproximativ 9%, atât ca valoare, cât și ca număr de produse vândute.

Datele indică o schimbare clară a comportamentului de consum. Românii merg mai rar în magazine, urmăresc mai atent promoțiile și amână achiziția până când produsul vechi trebuie înlocuit sau apare o ofertă pe care o consideră suficient de bună.

Doar 4-5% dintre cumpărători sunt dispuși să plătească un preț semnificativ mai mare numai pentru o clasă energetică mai bună, potrivit acelorași date. Pentru majoritatea clienților, prețul rămâne unul dintre principalele criterii atunci când aleg un produs.

August este, în mod tradițional, o perioadă slabă pentru comerț, după cheltuielile făcute de multe familii pentru concedii, iar retailerii încearcă să compenseze scăderea vânzărilor prin campanii de reduceri, lichidări de stoc și promoții pe categoriile de sezon, explică specialiștii citați de Observator.

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