Deși inflația a scăzut la 9,3, prețurile ar putea crește în intervalul aprilie – iunie 2026

Banca Națională a României (BNR) avertizează că prețurile ar putea crește considerabil în perioada aprilie–iunie 2026, în principal din cauza scumpirii accelerate a combustibililor. Experții estimează că inflația va depăși prognozele inițiale, fiind posibil un nou val de scumpiri până în iunie.

Conform datelor BNR, rata inflației a scăzut în februarie 2026 la 9,3%, față de aproape 10% la finalul anului 2025. Totuși, această tendință de scădere ar putea fi temporară, pe fondul creșterii continue a prețurilor la combustibili, care au dus deja la o majorare cu până la 13% a costurilor de transport.

Cele mai mari scumpiri se înregistrează la servicii, mărfuri și alimente

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii (+11,37%), urmate de mărfurile nealimentare (+9,41%) și produsele alimentare (+7,89%). Economiștii subliniază că majorările din ultima perioadă sunt strâns legate de prețurile la energie, care au accelerat inflația începând cu vara lui 2025.

Românii reduc cheltuielile pe fondul scumpirilor

Tot mai mulți români își reduc cheltuielile pe fondul scumpirilor. România continuă să înregistreze cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, o tendință care pune presiune pe bugetele familiilor și pe economia națională.

„Oamenii ies mai rar în oraș, cumpără mai puține haine și renunță la vacanțe”, spun economiștii citați de TVR Info.

Ce măsuri a luat Guvernul pentru prețul alimentelor de bază

Pentru a proteja populația, Guvernul a decis să plafoneze adaosurile comerciale la alimentele de bază până la finalul lunii iunie.

Printre produsele vizate se numără pâinea albă, carnea proaspătă de pui și porc, precum și laptele de vacă, acestea fiind marcate corespunzător în magazine. Autoritățile analizează și alte măsuri pentru a limita creșterea prețurilor.

