„Haideţi să vedem rezultatul alegerilor, pentru că o să avem alegeri peste trei ani şi jumătate. Iar sondajele, da, arată astăzi o fotografie de moment, dar ce va conta vor fi aceşti trei ani şi jumătate în care partidele clasice, şi inclusiv Partidul Social Democrat, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor”, a spus Bogdan Ivan, care este și deputat PSD.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a spus recent că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje indică neîncrederea în clasa politică, nu sprijinul real pentru partidul lui Simion: „Sunt nişte sondaje pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puţin vreo mare iubire sau vreo mare opţiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligaţi să le corectăm”.

AUR conduce în cel mai recent sondaj, realizat de CURS și dat publicității pe 21 septembrie, dar partidul lui George Simion este în scădere față de precedentul sondaj, cel al Avangarde. Astfel, formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 34% din voturi, potrivit CURS. Pe locul al doilea este PSD, partid condus interimar de Sorin Grindeanu, cu 23%, urmat de PNL, partid condus de premierul Ilie Bolojan, cu 16%. USR, partid condus de Dominic Fritz, este pe locul 4, cu 12% din opțiunile electoratului.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Spre comparație, sondajul Avangarde, publicat ziua precedentă, susținea că AUR are 41%. Pe locul 2 era tot PSD, dar cu 19%, urmat de PNL (13%) și USR (12%).

Momentul în care ucrainenii doboară o rachetă Iskander cu sistemul antidronă Vampire. „Demonstrație de forță"
Un val de aer polar lovește România. Meteorolog: Temperaturile minime ar putea coborî până la minus 4, chiar minus 5 grade Celsius
Știri România 16:44
Un val de aer polar lovește România. Meteorolog: Temperaturile minime ar putea coborî până la minus 4, chiar minus 5 grade Celsius
Două avioane britanice au patrulat deasupra României, într-o demonstrație de forță a NATO: „Pregătiți să apărăm spațiul aerian"
Știri România 16:07
Două avioane britanice au patrulat deasupra României, într-o demonstrație de forță a NATO: „Pregătiți să apărăm spațiul aerian"
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic"
Politică 16:36
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic"
Un ministru PSD e convins că partidul va recupera procentele pierdute în fața AUR: „Haideţi să vedem rezultatul alegerilor"
Politică 15:30
Un ministru PSD e convins că partidul va recupera procentele pierdute în fața AUR: „Haideţi să vedem rezultatul alegerilor"
