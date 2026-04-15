Sub sloganul „Heres to Elegance” (Să celebrăm eleganța), evenimentul de lansare europeană promite să redefinească modul în care percepem vehiculele electrice, transformându-le din simple dispozitive tehnologice în experiențe umane rafinate.

Într-o eră în care industria auto pare captivă într-o cursă a specificațiilor tehnice reci, LEPAS propune o întrebare fundamentală: cum poate tehnologia să infuzeze mobilitatea cu un sentiment de eleganță și căldură?

Filosofia centrală a brandului, „Tehnologie cu căldură, eleganță fără frontiere”, urmărește să dărâme barierele dintre inovația brută și estetică. Conform viziunii LEPAS eleganța adevărată constă în abordarea nevoilor vieții cu precizie. Tehnologia autentică există pentru a oferi putere oamenilor prin subtilitate și grijă. Progresul nu trebuie să ne distanțeze de viață, ci să servească drept punte pentru îmbunătățirea calității acesteia.

Punctul central al debutului de la Milano va fi prezentarea platformei inteligente LEX. Aceasta nu este doar un șasiu, ci o soluție de mobilitate integrată, construită pe trei piloni de inteligență. Inteligența spațială, care reconfigurează interiorul mașinii într-un spațiu de locuit mobil, adaptabil diverselor scenarii de viață, eliminând constrângerile tradiționale de layout. Inteligența energetică, care utilizează tehnologii avansate pentru a echilibra autonomia și eficiența, asigurând o gestionare inteligentă a energiei pentru liniștea utilizatorului. Și, în fine, inteligența mobilității, care integrează sisteme de condus autonom și conectivitate pentru a crea o călătorie sigură, relaxată și rafinată.

Pe lângă prezentarea platformei tehnologice, LEPAS va expune modelele LEPAS L8 și LEPAS L6, care reprezintă materializarea fuziunii dintre designul elegant și inovație. Fiecare detaliu al acestor vehicule este conceput pentru a răspunde nevoilor reale ale utilizatorilor, oferind ceea ce brandul numește „Elegant Driving”.

Tot la Milano, brandul va dezvălui strategia sa de mobilitate pentru Europa și piețele globale, alături de un plan de co-creare cu parteneri strategici. Acest demers subliniază dorința LEPAS de a construi un întreg ecosistem în jurul utilizatorului, nu doar de a vinde mașini.

Cei care doresc să descopere viitorul mobilității elegante sunt invitați să viziteze spațiul LEPAS în perioada 20 – 26 aprilie 2026, la adresa Via Vigevano 18, Milano. „Când tehnologia are căldură, eleganța nu cunoaște granițe” – acesta este mesajul cu care LEPAS intră pe piața europeană, promițând o alternativă rafinată pentru cei care caută mai mult decât eficiență de la vehiculul lor.

