Sub sloganul „Heres to Elegance” (Să celebrăm eleganța), evenimentul de lansare europeană promite să redefinească modul în care percepem vehiculele electrice, transformându-le din simple dispozitive tehnologice în experiențe umane rafinate.

Într-o eră în care industria auto pare captivă într-o cursă a specificațiilor tehnice reci, LEPAS propune o întrebare fundamentală: cum poate tehnologia să infuzeze mobilitatea cu un sentiment de eleganță și căldură?

Filosofia centrală a brandului, „Tehnologie cu căldură, eleganță fără frontiere”, urmărește să dărâme barierele dintre inovația brută și estetică. Conform viziunii LEPAS eleganța adevărată constă în abordarea nevoilor vieții cu precizie. Tehnologia autentică există pentru a oferi putere oamenilor prin subtilitate și grijă. Progresul nu trebuie să ne distanțeze de viață, ci să servească drept punte pentru îmbunătățirea calității acesteia.

Punctul central al debutului de la Milano va fi prezentarea platformei inteligente LEX. Aceasta nu este doar un șasiu, ci o soluție de mobilitate integrată, construită pe trei piloni de inteligență. Inteligența spațială, care reconfigurează interiorul mașinii într-un spațiu de locuit mobil, adaptabil diverselor scenarii de viață, eliminând constrângerile tradiționale de layout. Inteligența energetică, care utilizează tehnologii avansate pentru a echilibra autonomia și eficiența, asigurând o gestionare inteligentă a energiei pentru liniștea utilizatorului. Și, în fine, inteligența mobilității, care integrează sisteme de condus autonom și conectivitate pentru a crea o călătorie sigură, relaxată și rafinată.

Pe lângă prezentarea platformei tehnologice, LEPAS va expune modelele LEPAS L8 și LEPAS L6, care reprezintă materializarea fuziunii dintre designul elegant și inovație. Fiecare detaliu al acestor vehicule este conceput pentru a răspunde nevoilor reale ale utilizatorilor, oferind ceea ce brandul numește „Elegant Driving”.

Tot la Milano, brandul va dezvălui strategia sa de mobilitate pentru Europa și piețele globale, alături de un plan de co-creare cu parteneri strategici. Acest demers subliniază dorința LEPAS de a construi un întreg ecosistem în jurul utilizatorului, nu doar de a vinde mașini.

Cei care doresc să descopere viitorul mobilității elegante sunt invitați să viziteze spațiul LEPAS în perioada 20 – 26 aprilie 2026, la adresa Via Vigevano 18, Milano. „Când tehnologia are căldură, eleganța nu cunoaște granițe” – acesta este mesajul cu care LEPAS intră pe piața europeană, promițând o alternativă rafinată pentru cei care caută mai mult decât eficiență de la vehiculul lor.

Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Noul șef ITM București merge la birou cu un Lamborghini de 300.000 de euro, deși câștigă doar 1.300 de euro pe lună
Noul șef ITM București merge la birou cu un Lamborghini de 300.000 de euro, deși câștigă doar 1.300 de euro pe lună
Un român de 14 ani a fost atacat de trei tineri într-un parc, în Germania: a fost călcat pe cap de unul dintre ei
Un român de 14 ani a fost atacat de trei tineri într-un parc, în Germania: a fost călcat pe cap de unul dintre ei
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Emisiunea pe care vrea să o facă Cristina Joia la PRO TV, când nu filmează pentru „Visuri la cheie”: „Pentru că iubesc animalele”
Emisiunea pe care vrea să o facă Cristina Joia la PRO TV, când nu filmează pentru „Visuri la cheie”: „Pentru că iubesc animalele”
„Chefi la cuțite”, 15 aprilie 2026. Gestul făcut de Irina Fodor îi ia pe toți prin surprindere. Ce se va întâmpla cu echipele
„Chefi la cuțite”, 15 aprilie 2026. Gestul făcut de Irina Fodor îi ia pe toți prin surprindere. Ce se va întâmpla cu echipele
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri. Exclusiv
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri. Exclusiv
Premieră: Capsule de dormit la clasa economică din avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Premieră: Capsule de dormit la clasa economică din avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi