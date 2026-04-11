Într-un sector dominat adesea de cifre și specificații tehnice reci, LEPAS alege un limbaj diferit, mai rafinat și mai apropiat de utilizator. Strategia brandului se va desfășura pe parcursul lunii aprilie printr-o trilogie a eleganței: prezentare, validare și co-creare.

Prima etapă a acestei strategii va avea loc la Salonul Auto de la Beijing, unde LEPAS va dezvălui oficial strategia sa NEV. Marea atracție va fi premiera mondială a modelelor LEPAS L6 BEV și LEPAS L4 BEV. Aceste vehicule nu sunt simple produse, ci fac parte dintr-un portofoliu care definește o nouă clasă, bazată pe filozofia de design „Leopard Aesthetics”, spațiu rafinat și un condus elegant.

Imediat după lansare, modelul L6 va porni în „Călătoria Globală a Condusului Elegant”, o testare în condiții reale de drum pentru a demonstra că performanța se măsoară prin prezență și siguranță, nu doar pe hârtie.

Construirea unui „Ecosistem Elegant” la IBS 2026 va fi următoarea provocare. Summitul de la Wuhu va marca și prima Conferință a Partenerilor Globali LEPAS, reunind distribuitori, furnizori și colaboratori din întreaga lume. În cadrul acestui eveniment va fi recunoscută oficial prima cohortă de parteneri pentru stilul de viață elegant (Global Elegant Lifestyle Partners).

Se va inaugura „LEPAS Elegant Lifestyle House”, un spațiu imersiv unde filozofia brandului — Eleganță, Rafinament, Încredere — poate fi resimțită direct prin design și stil de viață. O noutate tehnologică majoră va fi prezența AiMOGA, un asistent uman bazat pe inteligență artificială, care adaugă un strat nou de inteligență ecosistemului auto.

Forța Chery Group vine de la cei peste 19 milioane de utilizatori. Succesul LEPAS se sprijină pe fundația solidă a Chery Group, companie care menține poziția de principal exportator de vehicule de pasageri din China de 23 de ani consecutivi. Cu o prezență în peste 130 de țări și o bază de peste 19 milioane de utilizatori globali, Chery oferă reziliența necesară pentru ca LEPAS să devină „Brandul Preferat pentru o Viață Mobilă Elegantă”.

Lansarea de la IBS 2026 nu este o simplă accelerare bruscă, ci o desfășurare deliberată care introduce o expresie durabilă a eleganței în peisajul global al vehiculelor electrice.

