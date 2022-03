Serviciul Federal Vamal din Rusia a confirmat sâmbătă într-o declarație că persoana reținută într-un incident petrecut luna trecută pe aeroportul Sheremetyevo este o jucătoare profesionistă de baschet care a evoluat în Asociația Națională de Baschet al Femeilor și care a câștigat, de asemenea, două medalii olimpice de aur cu echipa SUA.

Autoritățile ruse nu a făcut public numele jucătoarei, însă agenția rusă de stat TASS, citând o sursă oficială, a informat că este vorba de Griner, jucătoare la Phoenix Mercury care a jucat de șapte ori în WNBA All Star Game. Sportiva a ajutat echipa SUA să câștige aurul la Jocurile Olimpice de la Rio și Tokyo.

Potrivit comunicatului oficial al Serviciului Federal Vamal, câinii care detectează drogurile din zona vamală a aeroportului au indicat posibila prezență de stupefiante în bagajul jucătoarei, după sosirea acesteia cu un zbor din New York.

În urma unei percheziții, s-a găsit un cartuș de vaporizator care conținea urme de ulei de hașiș. Conform legislației ruse, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la cinci până la 10 ani.

Autoritățile au făcut public și un videoclip din momentul percheziției.

The Russian Federal Customs Service have released this video in which airport security are seen going through the luggage of a passenger identified as Brittney Griner. pic.twitter.com/gHJ8XoMYvF