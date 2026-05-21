Opt mașini electrice au ajuns în finală, după o selecție cu peste 40 de modele

Best Electric Car in Romania 2026 a adus la start opt finaliste: BMW iX3, Mercedes-Benz CLA EQ, MG4 Urban, Zeekr 7X, Volvo ES90, Kia EV5, BYD Seal U și Renault 4 E-Tech. Modelele au fost alese din peste 40 de mașini intrate în competiție, iar prezența în finală a fost deja un filtru important: nu vorbim despre o simplă comparație de fișe tehnice, ci despre mașini suficient de relevante pentru piața locală încât să ajungă în testul final.

Testul final s-a desfășurat pe parcursul a două zile, pe un traseu București – Cap Aurora, cu opriri regulate, schimburi între jurați și porțiuni variate de drum. Nu a fost un test făcut doar pe autostradă, în linie dreaptă, cu un singur șofer și condiții controlate perfect. Mașinile au fost conduse pe drumuri reale, cu opriri, trafic, schimbări de ritm și stiluri diferite de condus.

Asta contează enorm la o electrică. Consumul, autonomia, viteza de încărcare și confortul nu se judecă doar din datele oficiale. O mașină poate promite mult pe hârtie, dar să piardă puncte în momentul în care o conduci o oră, te muți pe bancheta din spate, încerci sistemul multimedia, verifici cât de ușor vezi autonomia sau cât de natural reacționează la drum.

BMW iX3 a câștigat pentru că a fost cel mai complet, nu doar cel mai spectaculos

BMW iX3 a terminat pe primul loc pentru că a fost, per total, cea mai echilibrată mașină din test. Nu a câștigat doar printr-un detaliu izolat, ci prin combinația dintre autonomie, performanță, ergonomie, senzație la volan și tehnologie.

Noul iX3 este important și pentru BMW, nu doar pentru competiție. Este primul SUV electric al noii generații Neue Klasse și vine cu date tehnice serioase: autonomie WLTP de până la 805 km, consum oficial între 15,1 și 17 kWh/100 km și încărcare rapidă de până la 400 kW. BMW spune că mașina poate recupera între 309 și 372 km de autonomie în 10 minute, în condițiile potrivite de încărcare.

În test, partea interesantă nu a fost doar autonomia, ci felul în care mașina s-a simțit. iX3 a avut probabil cea mai bună combinație dintre confort și implicare la condus dintre SUV-urile din finală. Direcția a fost mai comunicativă decât la majoritatea rivalilor, accelerația rapidă, dar progresivă, iar poziția la volan a rămas una foarte BMW: orientată spre șofer, fără să pară artificial sportivă.

Interiorul a fost una dintre părțile cele mai discutate. BMW vine cu un cockpit complet diferit, cu Panoramic iDrive și o bandă de informații personalizabilă proiectată pe lățimea parbrizului. Sistemul pare ciudat câteva minute, dar devine rapid natural. Nu este doar un ecran mare pus în mașină ca să dea bine în poze, ci o abordare care chiar schimbă felul în care citești informațiile la volan.

Există și minusuri. Materialele din interior nu sunt peste tot la nivelul pe care îl aștepți de la un BMW electric premium. Sunt zone cu plastic și materiale textile care pot părea sub prețul mașinii. Dar, în ansamblu, iX3 a fost mașina care a legat cel mai bine toate criteriile: autonomie, eficiență, dinamism, spațiu, tehnologie și ușurință în utilizare.

Mercedes CLA EQ a venit cu cea mai bună autonomie, dar nu cu cel mai convingător interior

Locul al doilea a mers la Mercedes-Benz CLA EQ, o mașină care a impresionat clar la capitolul autonomie. CLA EQ are baterie de 85 kWh și autonomie WLTP de până la 790 km, una dintre cele mai bune valori dintre finaliste.

Pe drum, CLA EQ s-a simțit rapidă, agilă și eficientă. Este o berlină electrică joasă, mai apropiată de ideea de mașină clasică decât multe SUV-uri din competiție. Direcția a fost bună, poziția la volan corectă, iar performanțele au fost ușor de folosit în viața reală, nu doar la accelerații scurte.

Dar Mercedes a pierdut teren acolo unde, în mod normal, ar trebui să câștige: interiorul. Materialele de pe planșa de bord, consola centrală, gurile de ventilație și anumite zone tactile au fost dezamăgitoare pentru așteptările create de siglă. Grafica sistemului multimedia și anumite soluții de ergonomie au părut mai ieftine decât ar trebui la o mașină premium.

Asta nu înseamnă că CLA EQ este o mașină slabă. Din contră, este una dintre cele mai interesante electrice noi pentru cine vrea autonomie mare și o caroserie mai eficientă decât un SUV. Dar în acest test nu a fost suficient de completă pentru a trece de BMW iX3.

MG4 Urban a fost surpriza finalei: ieftin, eficient și mai bun decât te aștepți

Locul al treilea a fost obținut de MG4 Urban, iar asta spune mult despre piața electricelor în 2026. MG nu a venit cu imaginea unui brand premium, nici cu puteri enorme, nici cu preț de mașină de lux. A venit însă cu o mașină care a depășit așteptările.

MG4 Urban pornește în România de la aproximativ 20.000 de euro în ofertele actuale, iar modelul are baterie LFP de 52,8 kWh și autonomie WLTP de 405 km.

În test, MG4 Urban a fost mașina care a arătat cel mai bine cât de important este raportul calitate-preț. Materialele din interior au fost peste unele rivale mult mai scumpe, cu butoane fizice pentru funcții importante, guri de ventilație cu feeling bun și o planșă de bord desenată corect. Nu este o mașină luxoasă, dar nici nu încearcă să pară ce nu este.

A tras mai bine decât te-ai aștepta, a oferit spațiu bun pentru dimensiuni și a fost foarte eficientă. Tocmai de aceea a primit și premiul special pentru consum. Într-o finală cu mașini premium, SUV-uri mari și modele de peste 600 CP, MG4 Urban a fost dovada că o electrică bună nu trebuie neapărat să coste cât un apartament.

Volvo ES90 a luat premiul Premium, dar nu este o mașină ușor de definit

Premiul special Premium a mers la Volvo ES90. Este o alegere logică, pentru că Volvo a venit cu una dintre cele mai confortabile mașini din test. Antifonarea a fost excelentă, zgomotul la rulare foarte redus, iar scaunele au fost printre cele mai plăcute, inclusiv datorită funcției de masaj.

ES90 este însă și una dintre cele mai greu de încadrat mașini din finală. Arată ca o limuzină ridicată, dar are și proporții de crossover. Este spațioasă în spate, foarte confortabilă, dar designul exterior cu jante mari și poziție înaltă o face să pară undeva între două lumi.

Interiorul este minimalist, în stil Volvo, dar minimalismul vine și cu riscuri. Când prea multe funcții ajung în ecran, inclusiv lucruri simple precum deschiderea torpedoului, mașina poate părea mai complicată decât ar trebui. Materialele sunt bune în zonele importante, dar unele elemente de pe consolă nu se simt pe măsura prețului. Totuși, ca experiență de confort, Volvo ES90 a fost una dintre cele mai puternice mașini din finală.

Zeekr 7X a primit premiul Best Tech, dar software-ul mai are de convins

Zeekr 7X a luat premiul Best Tech, iar pe hârtie este ușor de înțeles de ce. SUV-ul chinezesc are 646 CP, două motoare electrice, baterie de 95 kWh și încărcare rapidă de până la 360 kW. Este genul de mașină care pune o presiune reală pe producătorii europeni, pentru că oferă cifre uriașe la un preț mai mic decât rivalii premium consacrați.

La volan, performanțele sunt mai mult decât ai nevoie. Zeekr 7X accelerează foarte puternic, are scaune comode și o ținută de drum corectă. Designul exterior este plăcut, dar nu neapărat memorabil, iar interiorul este minimalist, poate chiar prea banal pentru nivelul tehnic al mașinii.

Problema principală a fost software-ul. În test, anumite funcții nu au mers cum ar trebui, inclusiv zona de hartă și localizare, care părea setată pe China. Poate fi o problemă punctuală a mașinii testate, dar la o electrică modernă software-ul nu mai este un detaliu. Este parte centrală din experiență.

Renault 4 a câștigat la design, Kia EV5 și BYD Seal U au arătat alte două direcții

Premiul pentru design a mers la Renault 4 E-Tech. Nu este cea mai rapidă mașină din finală și nici cea mai tehnologizată, dar are o identitate clară. Într-o piață în care multe electrice arată ca niște SUV-uri desenate după aceeași rețetă, Renault 4 încearcă să fie recognoscibil, simpatic și ușor de înțeles. Are baterie de 52 kWh și autonomie WLTP de 397 km, deci nu joacă în zona de autonomie uriașă, ci în zona de mașină electrică de zi cu zi. De asemenea, a primit și premiul publicului.

Kia EV5 nu a primit un premiu special, dar a fost probabil cel mai „proper SUV” din test. Are aspect robust, interior practic, poziție bună la volan și un bord masiv, diferit de ce vezi la rivali. Un detaliu foarte bun a fost felul în care autonomia estimată se modifica vizibil în funcție de setări aparent banale, inclusiv ventilația. Pentru utilizatorul real, asta este mai util decât o grafică spectaculoasă.

BYD Seal U a venit cu o abordare mai europeană decât te-ai aștepta de la un model chinezesc. Are mai multe butoane fizice, un interior plăcut și o senzație generală bună pentru segment. În același timp, nu s-a simțit la fel de rafinată sau rapidă ca rivalii de top. Performanțele au fost mai cuminți, direcția neutră, iar mașina a părut mai greoaie în reacții.

Finala a arătat că electricele nu mai pot fi judecate doar după autonomie

Best Electric Car in Romania 2026 a fost interesant tocmai pentru că finalistele au fost foarte diferite. BMW iX3 a câștigat prin echilibru, Mercedes CLA EQ prin autonomie și eficiență, MG4 Urban prin costuri și consum, Volvo ES90 prin confort, Zeekr 7X prin tehnologie, iar Renault 4 prin design.

Dar testul a mai arătat ceva: mașinile electrice nu mai pot fi judecate doar după câți kilometri promit pe hârtie. Contează cum se încarcă, cât consumă în condiții reale, cât de ușor este de folosit sistemul multimedia, cât de clar vezi informațiile despre autonomie, cât de confortabil stai după câteva sute de kilometri și cât de bine se simte mașina când o conduci, nu când o citești într-un tabel.

De aceea BMW iX3 a ieșit câștigător. Nu a fost doar o mașină cu autonomie mare sau cu tehnologie nouă, ci modelul care a reușit să fie convingător în cele mai multe situații. Iar într-o finală cu opt electrice foarte diferite, asta a contat mai mult decât orice cifră spectaculoasă izolată.