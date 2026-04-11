De la club de carte la bibliotecă

Biblioteca Byron va fi găzduită de Centrul The Youth din Capitală, pe strada General Christian Tell nr. 22, aproape de Piața Romană. The Youth– Centrul Național al Ecosistemului de Tineret, ce va găzdui biblioteca byron, este un proiect realizat cu finanțare europeană pentru tinerii din România. Biblioteca este deocamdată în faza incipientă, însă direcția este una certă: acces gratuit și sistem de împrumut clasic, fără condiționare de bariere financiare. Mai multe edituri cunoscute s-au alăturat demersului și au donat sau urmează să doneze cărți.

Dan Byron și colegii de trupă. Foto: Daria Popescu

Dan Byron a stat de vorbă cu Libertatea despre această inițiativă inedită și lăudabilă, despre evoluția proiectului, dar și despre pasiunea sa constantă pentru cărți și lectură, pasiune pe care o are încă din copilărie. Fondator al trupei byron, una dintre cele mai longevive și apreciate formații de pe scena alternativă românească, Dan Byron este cunoscut pentru explorarea sa neobosită a unor sonorități variate – de la art-rock și progressive la blues și jazz. De peste două decenii, Dan Byron își provoacă publicul să asculte și să simtă muzica într-un mod diferit, iar din 2024 a extins această misiune în zona culturală, printr-un proiect care aduce împreună oameni, idei și conversații vii: un Club de carte.

Creat în primăvara anului 2024, bookclub-ul lui Dan Byron a devenit rapid într-o inițiativă culturală unică, ce îmbină pasiunea pentru lectură cu spiritul comunitar al artistului. Pentru mulți participanți, acest proiect a fost un impuls pentru a-și relua obiceiul lecturii sau pentru a explora noi direcții literare. În primele două sezoane au avut loc 16 ediții, incluzând și evenimente speciale în cadrul unor festivaluri precum Electric Castle, TIFF sau Festivalul de Film și Istorii Râșnov, precum și o ediție memorabilă desfășurată în prezența lui Mircea Cărtărescu. Iar din acest an, Dan Byron și colegii săi au făcut încă un pas pentru a promova lectura și a o accesibiliza, punând bazele Bibliotecii byron. O bibliotecă ce va fi deschisă în acest an la o dată ce va fi stabilită în perioada următoare.

Dan Byron. Foto: Arhivă personală

„Statul pe social media cu orele nu înseamnă lectură autentică”

„Au fost mai multe puncte din care s-a pornit și la un moment dat s-au adunat toate punctele astea într-o singură idee. Ideea alcătuirii unei biblioteci. În primul rând pentru că mi se pare că e de datoria tuturor și mai presus oamenilor care au ajuns să fie cât de cât publici să ajute la reaprinderea interesului pentru lectură și pentru activități ce în general dezvoltă gândirea. Pentru că altfel riscăm să ajungem mai dur decât suntem. Cumva, făcând Clubul de carte, am văzut că există oameni interesați de lectură. Am avut cereri mult mai multe decât puteam face față. Ajunsesem la un moment dat să avem mai mult de 100 de înscriși, cu care nu știam ce să facem. Pentru că un club de carte este cât de cât coerent dacă e micuț, dacă e o conversație mai intimă, dacă are până în 30 de oameni. Și la un moment dat s-a depășit numărul de 30 de mare, era cerere foarte mare, începeam să vorbim unii peste alții, începeau să se formeze bisericuțe”, povestește Dan Byron.

Și pentru ca acest Club de carte să fie mai intim s-a născut ideea de a percepe o taxă, ca să fie totul foarte clar. Dar Dan Byron nu dorea în niciun caz să facă bani din Clubul de carte. Și atunci și-a spus că trebuie făcut ceva în privință asta, adică să lege Clubul de o activitate.

„Și astfel s-a născut ideea de a crea o bibliotecă pentru oameni tineri, pentru că știm că numărul de cititori în rândul tinerilor a scăzut încă și mai mult decât era deja. Se citește foarte puțin, mai ales de când a apărut social media numărul de cititori a scăzut dramatic, pentru că lumea își închipuie de multe ori că și asta înseamnă citit, că citești postarea cuiva. Însă nu e lectura aceea autentică. Dacă intri în telefoanele oamenilor care declară că nu au timp și cauți timpul petrecut pe ecran, o să observi că sunt multe ore petrecute online și multe ore petrecute în social media. Social media este o unealtă extraordinară. Nu sunt anti-social media. Doar că, la fel ca toate uneltele care sunt la început, ne încurcă un pic. Pentru că nu știm să le folosim cu cap. Și trebuie să fie un echilibru între viața reală, între lectură și social media”, adaugă solistul trupei byron.

Ulterior, după ce ideea bibliotecii pentru tineri a prins tot mai mult contur, a început căutarea unui spațiu. Iar trupa byron a găsit o deschidere foarte mare la cei care administrează Centrul The Youth în București și împreună cu ei au stabilit deja un spațiu care să fie destinat bibliotecii.

„Am început să vorbim cu edituri care vor să contribuie și ele. Sunt mai multe edituri care s-au implicat voluntar. Până acum este vorba de editurile Art, Trei, Publica, Humanitas, Curtea Vechie, Cartier, Nemira și Litera. Vor urma și altele. Și cei de la Cărturești s-au alăturat inițiativei. Oamenii de la The Youth deja s-au apucat să încropească o aplicație ca să fie foarte ușor de utilizat de către toți cei care vor împrumuta cărți. Noi am început să facem liste cu cărțile pe care vrem să le cumpărăm pentru bibliotecă. Nu va mai dura mult până când vom deschide biblioteca, va fi cu siguranță în acest an, nu am stabilit deocamdată o dată. Iar din momentul în care vom deschide biblioteca vom face și o campanie pentru ca tinerii să fie încurajați să citească. Ulterior, ne dorim să deschidem biblioteci byron și în alte orașe din țară. Pentru că este ceva foarte necesar”, explică Dan Byron.

Până acum, pentru viitoarea Bibliotecă byron din București s-au strâns deja peste 100 de cărți. Inclusiv una dintre persoanele care vine la Clubul de carte a donat mai multe volume.

Viitoarea Bibliotecă byron din București are deja peste 100 de cărți. Foto: Daria Popescu

„În programa școlară ar trebui să fie cărți care să stârnească apetitul pentru lectură”

În opinia lui Dan Byron, ceea ce se întâmplă în sistemul de educație de la noi este destul de greșit: „Prin programa școlară se încearcă crearea unei oarecare culturi literare și se încearcă să se promoveze destul de mult literatura română, ceea ce e normal. Dar pe de altă parte sistemul de educație din România nu încearcă să dezvolte gustul tinerilor pentru lectură, să fie pasiune, nu ceva mecanic. Dacă vrei să-ți creezi o cultură literară și mai ales românească, ar trebui să faci studii de specialitate. Dar în momentul în care ești copil, gândește că ai 15 ani și ți se dă la școală lectură obligatorie romanul «Ion» sau «Ciocoii vechi și noi» ori «Pădurea Spânzuraților»…

Eu dacă aș avea 15 ani, cred că n-aș reacționa prea bine. De altfel, am avut 15 ani cândva și tot genul ăsta de cărți mi se dădeau. Însă eu citeam, eram un cititor super convins, însă nu al romanului Ion la vârsta aceea. Cred că în programă ar trebui să fie niște cărți care să stârnească apetitul pentru lectură. Aș pune în Biblioteca byron în primul rând toată seria Harry Potter. Toată seria Stăpânul Inelelor. Sau aș pune de exemplu «Vine vacanța cu trenul din Franța» de Adina Popescu ori «Vânătorii de Zmeie» de Khaled Hosseini. Am recitit «Ciocoii vechi și noi» acum câțiva ani și mi s-a părut extraordinară. Este o carte foarte bună. Dar nu pentru un copil”, este de părere Dan Byron.

„Pasiunea mea pentru cărți a existat dintotdeauna”

Solistul trupei byron a avut de mic un cult pentru cărți și își amintește că termina o carte în ziua în care o primea și în fiecare zi cerea altă carte. La un moment dat, mama sa a mers la librărie, a spus că are un copil de opt ani și a cerut cea mai groasă carte potrivită pentru vârsta lui. Și acea carte a fost prima pe care Dan Byron a terminat-o de citit într-o lună. În copilărie, Dan Byron, își dorea mult să citească toată seria Winnetou. Numai că acea serie nu se găsea nicăieri. Însă unul dintre prietenii de la școală și vecinii săi avea toată seria Winnetou.

„Acel copil avea o bibliotecă destul de mișto, nu foarte mare, dar foarte potrivită vârstei lui, făcută de părinții lui. Ideea este că avea toate cărțile pe care mi le doream eu. Faza cea mai tare este că tatăl acestui copil nu-i dădea voie să împrumute nimic. Și acel prieten, pentru că era foarte generos, făcea cumva să mi le împrumute totuși și lua câte un volum și rearanja apoi toate cărțile de pe raftul respectiv în așa fel încât să nu se vadă că lipsește de acolo”, își amintește Dan Byron.

Cunoscutul artist mărturisește că în formarea sa cărțile au avut un rol esențial: „Cărțile contează în continuare foarte mult pentru mine. Pentru că de la un moment dat încoace mi-am dat seama că dacă nu citești, nu poți să scrii cum trebuie. Și cum eu trebuie să scriu versuri pentru muzică, trebuie să am tot timpul cuvintele la mine. Trebuie să am tot timpul abilitatea astea de a le răsuci și a le învârti în așa fel încât ele să înceapă în lăcașurile alea pentru muzică. Să nu fie pur și simplu niște cuvinte puse acolo doar pentru că sună bine, doar pentru că n-am avut altceva mai bun. Dacă vrei să scrii mai bine, trebuie să citești mai mult. Cred că tot ce citesc îmi trezește multe introspecții. Iar una dintre cărțile ce mi-a trezit foarte multe introspecții este Ulise de James Joyce”.

Când ajungi să te uiți pe TikTok și să râzi ca prostul la prostioare, nu mai ai vreun simț critic, nu mai gândești cu capul tău.”

În cadrul discuției avute cu Libertatea, Dan Byron a explicat de ce lectura a devenit cumva o specie pe cale de dispariție în România și la nivel global și ce ar fi de făcut pentru revitalizarea ei. „Ritmul vieții a crescut enorm. Totul este în viteză în momentul de față și toate activitățile se ciocnesc unele de altele, nelăsând niciun spațiu pentru alte preocupări. Și mai e ceva. E prea multă informație. E un tsunami de informații ce se prăvălește încontinuu în fiecare zi peste noi. Și atunci îți dai seama că e, cumva, mai complicat să mai pui mâna și pe o carte. Însă va trebui să vedem cum ajungem să ne reechilibrăm cumva. Ce facem noi cu Clubul de carte și cu viitoarea bibliotecă sunt pași mici. Dar sunt pași ce contează, pentru că ei există.

O altă problemă e că în momentul în care ajungi să te uiți pe TikTok și să râzi ca prostul la prostioare de 30 de secunde, ești foarte ușor de manipulat. Pentru că tu nu mai ai niciun fel de simț critic, nu mai gândești cu capul tău și creierul tău este obișnuit să primească niște dopamină la fiecare minut. Mie mi se pare dintotdeauna că arta în general e considerată un fel de breloc. Adică arată fain când scoți cheile din buzunar, dar nu îți deschide ușa. Or nu e chiar așa. Comunicarea înseamnă cuvânt, asta e esența. Iar cititul înseamnă antrenarea cuvântului. E dovada că arta nu e breloc”, consideră Dan Byron.

Dan Byron și Mircea Cărtărescu la Clubul de carte inițiat de solistul trupei byron. Foto: Arhivă personală

Iar o dovadă a faptului că inițiativele sale pentru promovarea lecturii sunt pe drumul cel bun este și aceea că toate biletele pentru ediția din 28 aprilie a bookclub-ului pe care l-a inițiat s-a vândut cu o lună înainte. Dan Byron propune spre lectură pentru ediția din aprilie volumul „Pe când eram doar niște puști” de Patti Smith. Evenimentul va avea loc pe 28 aprilie, de la ora 19:00, la Librăria Humanitas Lipscani și are o componentă caritabilă: toți banii strânși (după taxe) vor fi direcționați către biblioteca byron.

