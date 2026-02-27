Cabană construită ilegal la UM 01232 din Oradea, închiriată online

Ministrul apărării, Radu Miruță, a anunțat rezultatele unui control dispus la nivelul MApN, semnalând existența unei cabane construite fără autorizație în interiorul unei unități militare din Stâna de Vale.

Potrivit ministrului, firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, în baza unui contract cu scopuri limitate și bine definite.

În afara acestor scopuri contractuale, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică „în toată regula”, cu cinci camere și trei băi, fără autorizație.

Conform informațiilor prezentate de Radu Miruță, cabana a fost ulterior promovată online, fiind oferită spre închiriere pe site-uri turistice, deși se afla pe terenul unei unități militare. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”, a scris Radu Miruță.

Ministrul apărării a precizat că imobilul a fost ridicat fără autorizație și fără intervenții din partea celor responsabili, în condițiile în care contractul de închiriere prevedea utilizări limitate ale spațiului.

Cazul cabanei, trimis la Parchetul Militar

În urma controlului, au fost dispuse mai multe măsuri:

trimiterea celor considerați vinovați la Parchetul Militar;

rezilierea contractului de închiriere;

eliberarea terenului unității militare.

Radu Miruță a transmis că, în contextul în care ministerul urmează să gestioneze sume importante de bani, este necesară o „igienizare serioasă” acolo unde este cazul.

Ministrul a mai semnalat și alte nereguli descoperite în minister: posturi de medici înființate ilegal la Spitalul Militar Central, lucrări recepționate fără îndeplinirea clauzelor contractuale, licitație pentru corturi analizată de DNA, achiziții directe la Brigada 122 Logistică Muntenia de la aceeași firmă, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”.

„Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a mai scris ministrul apărării.

