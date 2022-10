Lukaşenko, a cărui ţară se mândreşte cu o fabrică de tractoare, a confirmat că i-a adus lui Putin un tractor, în timp ce se afla în vizită în Sankt Petersburg, pentru discuţii cu Putin și alți lideri din state ex-sovietice.

Nu se știe cum a reacționat Putin la cadoul primit de la Lukașenko, dar tractorul fabricat în Belarus a trebuit să concureze cu un alt dar ieșit din comun.

Pe rețelele sociale au apărut informații conform cărora preşedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, i-a trimis în dar lui Putin un munte de pepeni.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons ? ? pic.twitter.com/ogvnHmzFpn