Perioadele din 2026 în care nu se fac nunți religioase

Calendarul ortodox din 2026 vine cu mai multe intervale în care Biserica interzice cununiile religioase, iar cine nu verifică din timp riscă reprogramări costisitoare. În 2026, cununiile religioase nu pot avea loc în următoarele intervale:

Postul Sfintelor Paști, cel mai lung și mai important post din an, între 23 februarie și 11 aprilie 2026. Este perioada de pregătire pentru Înviere și este considerată una de sobrietate și rugăciune.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 8 iunie și 28 iunie 2026. Durata lui diferă de la an la an, în funcție de data Paștelui.

Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 august și 14 august 2026.

Postul Nașterii Domnului, între 15 noiembrie și 24 decembrie 2026.

În toate aceste perioade, slujba de cununie nu este permisă.

Zilele în care nu se programează cununii

Pe lângă posturile de durată, tradiția ortodoxă stabilește miercurea și vinerea drept zile de post pe tot parcursul anului.

Miercurea amintește de trădarea lui Iuda, iar vinerea de Răstignirea lui Iisus Hristos. Din acest motiv, în mod obișnuit, nu se fac nunți religioase în aceste zile, cu excepția unor dezlegări speciale prevăzute de tipicul bisericesc.

Cununia civilă poate avea loc în orice zi, în funcție de programul oficiului de stare civilă, însă slujba religioasă depinde strict de calendarul bisericesc și de regulile fiecărei parohii.

Alte intervale interzise în 2026

Pe lângă posturi, mai sunt și alte perioade în care nu se oficiază nunți:

Perioada dintre Crăciun și Bobotează, adică 25 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

Săptămâna Luminată, între 13 și 19 aprilie 2026.

Ajunurile și zilele marilor praznice împărătești.

Intervalul dintre Lăsatul secului de carne și începutul Postului Mare.

Aceste momente sunt dedicate sărbătorilor importante din calendarul creștin și au prioritate în viața liturgică.

De ce interzice Biserica nunțile în post

În teologia ortodoxă, căsătoria este una dintre cele șapte Taine și presupune binecuvântarea noii familii. În schimb, posturile sunt perioade de reținere, rugăciune și pregătire spirituală.

Pentru Biserică, atmosfera de petrecere a unei nunți nu este compatibilă cu spiritul de post. De aceea, regulile sunt clare și se aplică la nivel național.

Pentru a evita surprizele, viitorii miri sunt sfătuiți să consulte calendarul ortodox pe 2026 și să discute direct cu preotul înainte de a semna contractele pentru sală, muzică sau decor.





