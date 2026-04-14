Judecătorii de la ÎCCJ au amânat decizia în dosarul lui Călin Georgescu. „Vom avea un termen peste două săptămâni”, a anunțat avocatul său.

Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Hotărârea judecătorilor ÎCCJ ar putea schimba parcursul procesului. În același dosar mai sunt cercetate și alte 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

De asemenea, pe 9 martie, în faza de cameră preliminară, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că o parte dintre probele și declarațiile administrate de procurori să fie eliminate din dosar.

Sunt vizate mai multe declarații făcute în calitate de martori de 17 apropiați ai lui Horațiu Potra în decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz. Ulterior, aceștia au fost puși sub acuzare. Judecătorii au stabilit că s-a încălcat „dreptul martorului la tăcere şi neautoincriminare”.

Susținătorii lui Georgescu au venit la instanță cu porumbei albi, flori și ouă roșii

Marți, în a treia zi de Paște, susținătorii lui Călin Georgescu au venit la ÎCCJ cu porumbei albi, flori și ouă roșii. Aceștia vor să ciocnească ouă roșii cu acesta.

De asemenea, susținătorii liderului suveranist au mai mulți porumbei albi, pe care intenționează să îi elibereze odată ce acesta va ieși din sediul instanței. Au fost aduse trei coșuri cu porumbei, o parte fiind împărțiți prin mulțime pentru a fi eliberați.

Aceștia aveau și pancarte pe care scriau diferite mesaje, precum și „Pace, credință și iubire”.

Călin Georgescu a ajuns la ÎCCJ, în timp ce era aclamat de aproximativ 150-200 de susținători. Aceștia scandau „Călin Georgescu este președinte” sau „Călin, te iubim”. El s-a oprit pentru a-i saluta, după care a intrat în sediul instanței.

Cântăreața Silvia Dumitrescu, printre susținătorii lui Călin Georgescu

Printre susținătorii lui Călin Georgescu s-a aflat și Silvia Dumitrescu, o interpretă de seamă a muzicii ușoare din România.

Ea a cântat „Hristos a înviat” prin intermediul unei portavoci, transmițând astfel mesajul pascal tuturor celor prezenți.

