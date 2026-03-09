Au fost excluse declarații făcute de 17 martori

Este vorba de mai multe declarații făcute în calitate de martori de 17 apropiați ai lui Horațiu Potra în decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz. Ulterior, aceștia au fost puși sub acuzare. Judecătorii au stabilit că s-a încălcat „dreptul martorului la tăcere şi neautoincriminare”.

Declarațiile date în calitate de martori de cele 17 persoane, care ulterior au dobândit calitate de inculpat, sunt considerate nule de către instanță. În schimb, cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost respinse ca nefondate de judecători. 

„În temeiul art. 102 alin. 2, 3 raportat la art. 118 Cod procedură penală (dreptul martorului la tăcere şi neautoincriminare) şi art. 282 Cod procedură penală, constată nulitatea declaraţiilor date în calitate de martor de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie şi Lascu Bogdan-Florin”, se arată în hotărârea Curții de Apel București, din 9 martie 2026.

Astfel, judecătorii au dispus excluderea din rechizitoriu a acestor mijloace de probă.

„Dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă declarate nule, a mediilor optice pe care sunt stocate fişierele conţinând înregistrările audierilor martorilor, precum şi înlăturarea redării conţinutului declaraţiilor şi a referirilor la acestea din cuprinsul rechizitoriului”, potrivit sursei citate. 

Procurorii au cinci zile pentru a decide dacă mențin trimiterea în judecată

După eliminarea probelor menționate, procurorii Parchetului General au la dispoziție cinci zile, de la comunicarea încheierii, pentru a decide dacă mențin trimiterea în judecată sau cer restituirea cauzei, pentru a reface dosarul. Decizia Curții de Apel București nu este una definitivă, ea putând fi contestată de procurori și inculpați.

„În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 9 martie 2026”, potrivit Curții de Apel București.

Ce conțineau probele eliminate

Probele eliminate vizau declarațiile apropiaților lui Horațiu Potra, date în decembrie 2024, imediat după ce poliția i-a oprit în București. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, Horațiu Potra ar fi reunit un grup de 21 de persoane pentru a pleca din Mediaș către București. Aceștia au fost opriți de poliție înainte de a ajunge în Capitală, fiind suspectați că pregăteau o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

Declarațiile anulate au fost făcute de aceștia în calitate de martori, la acel moment, iar în rechizitoriu procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București, potrivit Digi24.

Procurorii au arătat în rechizitoriu, de exemplu, că aceștia au motivat deplasarea la București diferit: pentru a se distra în Centrul Vechi, a veni la un meci de fotbal, a ridica un colet sau a ridica o diplomă. Din probele eliminate de judecători mai reieșeau „aspecte de interes cu privire la locul ales de Horațiu Potra, ca loc de întâlnire și începere a deplasării către București”.

De asemenea, potrivit acestor declarații, procurorii arătau că Horațiu Potra „a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, în coordonarea logistică și strategia grupului”.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată în septembrie 2025, alături de alte 20 de persoane, pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Procurorii Parchetului General susțin în rechizitoriu că inculpații prinși în timp ce se deplasau înarmați către București ar fi putut crea haos la protestul simpatizanților lui Călin Georgescu față de hotărârea CCR de anulare a alegerilor. De asemenea, oamenii lui Horațiu Potra ar fi plănuit o „acțiune de război hibrid”, prin care urmăreau să creeze în rândurile manifestanților și ale forțelor de ordine o stare de teroare, care ar fi dus la un conflict generalizat.

Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris 
Știri România 17:30
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris 
Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 - 23 martie 2026
Știri România 14:21
Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 – 23 martie 2026
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește"
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește"
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru"
Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
