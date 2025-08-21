România amâna noul sistem de tarifare TollRo

România amână implementarea noului sistem electronic de tarifare rutieră (STRR) cu șase luni, până la 1 iulie 2026. Decizia vine în urma întârzierilor în atribuirea contractului pentru dezvoltarea infrastructurii informatice centrale și a complexității ridicate a proiectului.

Sistemul STRR include tariful TollRo pentru camioanele de peste 3,5 tone și o nouă rovinietă pentru autoturisme. Acesta va introduce diferențierea tarifelor în funcție de clasa de emisii poluante Euro, conform principiului „poluatorul plătește”.

Cauze ale amânării implementării STRR și tarifului TollRo

Proiectul STRR este structurat în trei etape principale:

Dezvoltarea sistemului informatic centralizat.

Achiziția echipamentelor pentru punctele de control.

Realizarea infrastructurii de control.

Întârzierile semnificative au apărut încă din prima etapă. De asemenea, evaluarea tehnică a ofertelor a necesitat expertiză externă, România implementând pentru prima dată un astfel de sistem complex.

„Procedura de achiziție publică pentru această etapă a fost amânată de mai multe ori, din cauza solicitărilor de clarificări și a contestațiilor depuse, unele dintre acestea fiind admise parțial de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor”, după cum a explicat Ministerul Transporturilor.

Calendarul actualizat al implementării noilor tarife

Conform noului calendar, durata de execuție a contractului este de 24 de luni de la semnare. Sistemul ar trebui să devină funcțional în 18 luni de la debut.

În aceste condiții, termenul inițial de 1 ianuarie 2026 pentru aplicarea tarifelor prevăzute în Legea 226/2023 devine imposibil de respectat. Autoritățile propun amânarea până la 1 iulie 2026.

Guvernul a aprobat Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor pentru implementarea primei etape a STRR. Valoarea estimată este de 281,4 milioane de lei (cu TVA), sumă acoperită din fonduri externe nerambursabile prin PNRR.

Obiective specifice ale primei etape de implementare a STRR

Livrarea și configurarea echipamentelor hardware în două centre de date.

Livrarea și instalarea componentelor software.

Dezvoltarea de module software specifice proiectului.

Migrarea datelor din actualul sistem de tarifare (SIEGMCR) pe noul sistem (STRR).

Suport tehnic pentru 5 ani pentru toate componentele sistemului.

În ce constau etapele următoare

Etapa a 2-a constă în achiziția echipamentelor pentru dotarea amplasamentelor de control (camere ANPR, calculatoare, echipamente de comunicații).

Etapa a 3-a presupune realizarea infrastructurii necesare pentru echipamentele de control, dacă infrastructura existentă nu este suficientă sau necesită extindere.

Mai mult decât atât, procedurile de achiziție pentru etapele 2 și 3 se vor desfășura în paralel, după atribuirea contractului pentru prima etapă.

Impactul STRR asupra transportului rutier

Implementarea STRR va aduce schimbări semnificative în sistemul de taxare rutieră din România:

Introducerea tarifului TollRo pentru vehiculele de transport marfă peste 3,5 tone.

O nouă vinietă pentru autoturisme și alte categorii de vehicule.

Diferențierea tarifelor în funcție de clasa de emisii poluante.

Aceste măsuri ar trebui să contribuie la descurajarea utilizării vehiculelor poluante și la stimularea transportului sustenabil.

Amânarea implementării STRR reflectă complexitatea proiectului și provocările întâmpinate în procesul de achiziție publică. Cu toate acestea, autoritățile române fac pași concreți pentru lansarea noului sistem de taxare, care promite să aducă o abordare mai echitabilă și mai ecologică în domeniul transportului rutier.

