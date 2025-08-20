Noul sistem are termen de finalizare pe 31 decembrie 2026

Noul mecanism de taxare va înlocui actuala rovinietă și presupune ca șoferii să plătească exact pentru kilometri parcurși și pentru drumurile pe care le folosesc. Sistemul va fi similar cu cel precum Grecia sau Croația, urmând ca pe drumurile rapide să fie montate stații de taxare.

Implementarea proiectului va fi realizată în trei etape. Prima dintre ele presupune dezvoltarea unei platforme informatice pentru care Ministerul Transporturilor a semnat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un contract în valoare de peste 280 de milioane de lei.

Urmează achiziționarea de echipamente necesare, iar ultimul pas va fi montarea punctelor de control pe rețeaua națională de drumuri. Termenul limită pentru finalizarea întregului sistem este 31 decembrie 2026, iar finanțarea provine din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ce este rovinieta?

Rovinieta sau taxa de drum este o convenție de taxare a șoferilor impusă de Uniunea Europeană. Aceasta se aplică doar pe teritoriul României și trebuie plătită de toți conducătorii auto pentru a putea avea dreptul să circule pe drumurile naționale din afara orașelor sau în intravilanul reședințelor de județ și al municipiilor.

Șoferii pot achita taxa de drum la orice oficiu al Poștei Române, din benzinăriile OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil și Socar, dar și online, pe site-uri specializate. Există posibilitatea achitării rovinietei și prin SMS, în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS.

Rovinieta se scumpește din septembrie 2025

Șoferii din România vor plăti mai mult pentru rovinietă din 1 septembrie 2025. Tariful anual pentru autoturisme crește, iar amenzile pentru lipsa acesteia se dublează.

CNAIR a anunțat că tariful anual pentru autoturisme va crește de la 28 la 50 de euro, TVA inclus.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat că amenzile pentru circulația fără rovinietă valabilă vor crește semnificativ. Noua grilă de sancționare prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei, față de 250-500 lei în prezent.

